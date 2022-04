¿Por qué Panamá se niega a alinearse con EEUU y bloquear el canal a Rusia?

"Queda claro que Panamá ratifica esa línea. Es decir, no se acopla automáticamente a las decisiones de Washington, no comparte la misma mirada geopolítica del mundo. Es un antecedente muy interesante para lo que ha sido la política exterior latinoamericana que va en línea con la postura de potencias regionales como Brasil, México y algunos otros países que tratan de generar una especie de tercera posición que no necesariamente sea la de apoyar absolutamente los intereses de Rusia, pero tampoco automáticamente adherirse a la postura de Washington", aclara Montes.