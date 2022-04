https://mundo.sputniknews.com/20220420/analista-ecuatoriano-la-decision-judicial-sobre-assange-es-la-cronica-de-una-muerte-anunciada-1124630008.html

Analista ecuatoriano: la decisión judicial sobre Assange es la crónica de una muerte anunciada

QUITO (Sputnik) — La decisión de la justicia inglesa que da paso a la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos es la crónica de... 20.04.2022, Sputnik Mundo

El fundador del sitio web WikiLeaks fue arrestado por la policía británica en 2019, luego de que el Gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) le retiró el asilo diplomático concedido en 2012 por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).En abril de 2019, Moreno revocó el asilo y al año siguiente inició los trámites para retirar la nacionalidad ecuatoriana, que él mismo le había concedido.Esa decisión se tomó tras un escándalo desatado en el país por supuestas irregularidades en el proceso de concesión.La decisión "debe indignar" al mundoSegún Machado, en el tiempo se ha ido dibujando el recorrido en el cual el Gobierno británico mentía sobre lo que sería el arresto y el proceso judicial, pues aseguraba que no se iba a entregar a Estados Unidos al informático sueco, mientras el Ejecutivo ecuatoriano también afirmaba que existía el compromiso de que no iba a ser extraditado."Círculo de mentirosos que se van descubriendo pasados los años con esta decisión judicial. Es evidente que la entrega de Julian Assange a territorio norteamericano es una resolución que atenta contra su vida y debe indignar a la ciudadanía global pues se trata de una persona que descubrió, a través de WikiLeaks, los entramados geopolíticos que hacían ingerencias en políticas soberanas de otros países", destacó Machado.Según el experto, el mundo debe estar atento a los recursos que presente la defensa de Assange para impedir "esa barbaridad", que es la entrega a Estados Unidos.Machado añadió que el Gobierno de Moreno entregó a Assange a la Policía británica de una forma vergonzosa, y que del Gobierno de Guillermo Lasso no se puede esperar acciones para defender los derechos humanos del informático sueco.Primarán intereses geopolíticosPara el Gobierno ecuatoriano primarán otro tipo de intereses, los geopolíticos y los que tienen que ver con la ayuda que está dando el Gobierno de Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, destacó el experto de la Universidad Nómada del Sur.Un juez del Reino Unido ordenó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, donde se enfrentará a una sentencia de 175 años por sus publicaciones, según escribió WikiLeaks en su cuenta de Twitter.Ahora la orden se enviará a la ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, para su aprobación.

