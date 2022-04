https://mundo.sputniknews.com/20220418/un-organismo-argentino-ordena-disolver-sociedad-de-magnate-ingles-que-ocupa-lago-en-patagonia-1124536096.html

Un organismo argentino ordena disolver sociedad de magnate inglés que ocupa lago en Patagonia

Un organismo argentino ordena disolver sociedad de magnate inglés que ocupa lago en Patagonia

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Inspección General de Justicia (IGJ) de Argentina ordenó disolver e intervenir una empresa propiedad del magnate británico Joe... 18.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-18T23:49+0000

2022-04-18T23:49+0000

2022-04-19T00:00+0000

américa latina

argentina

patagonia

julian lewis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1124538051_0:206:2545:1637_1920x0_80_0_0_681dbdad4efe158f0611473f5f6c0808.jpg

El inspector general de justicia, Ricardo Nissen, reclamó la intervención judicial de Hidden Lake S.A "habida cuenta del gravísimo incumplimiento en el que ha incurrido dicha sociedad respecto de sentencias judiciales firmas y las gravosas consecuencias que esa actuación omisiva y el relacionado abuso procesal ha ocasionado y ocasiona a la comunidad".FundamentosLa entidad responsable de inscribir y fiscalizar las sociedades comerciales instaladas en el país, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, también instó a que se anule la sociedad de Hidden Lake por los delitos de falsa causa, simulación, abuso de derecho, y por actividades ilícitas.La investigación se inició en marzo pasado, después de que un grupo de 21 manifestantes de la Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, organizada por la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (Fipca), vieran obstaculizado en febrero pasado su intento por llegar al Lago Escondido.Bajo mandato de Joe Lewis, un grupo de 50 personas armadas amedrentó a los integrantes de la expedición con "amenazas de agresión que llegaron a poner en riesgo la vida de algunos manifestantes", constató la Inspección General de Justicia.El organismo recordó que el litigio judicial para poder llegar al Lago Escondido lleva casi 17 años de proceso, sin que se hayan respetado tres sentencias del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro orientadas a que se permita el libre acceso a este espejo de agua.A raíz de la denuncia que presentó una senadora en 2005 contra la gobernación de Río Negro, el Superior Tribunal de Justicia provincial ordenó que se señalizara y abriera tanto un camino de 16 kilómetros llamado Tacuifí ("Tanto tiempo", en lengua mapuche), que va de la Ruta 40 hasta la cabecera este del lago y que hasta hace unos años era transitable en automóvil, como un sendero de montaña de enrevesado acceso que llega al Lago Escondido y que requiere tres días de caminata, solo de ida.LA IGJ consideró que Hidden Lake "jamás actuó como una verdadera sociedad" y que era un solo "instrumento constituido para (…) evitar (…) que las consecuencias y efectos de la titularidad de dichos bienes (…) puedan recaer directamente sobre el patrimonio de su verdadero dueño y titular, en el caso, el sr. Joseph Charles Lewis".El sexto hombre más rico de Reino Unido se valió de esta sociedad "para ocultar su propio y exclusivo interés, que no es otro que vivir en un lugar paradisíaco, rodeado de montañas y lagos, sin permitir —salvo sus selectos amigos o invitados— su acceso absolutamente a nadie y sin brindar una vía de acceso para admirar esas bellezas naturales que caracterizan al sur de la República Argentina", añadió la IGJ.Otras sociedades opacas pertenecientes al magnate, como Lago Corp, que fue constituida en 1996 con sede en las Bahamas, donde reside Lewis, se utilizaron para aportar capital a Hidden Lake, bajo artimañas que ni siquiera eran disimuladas por su dueño, cuestionó la institución.En su fallo, la IGJ reveló que en una de las pocas reuniones que celebró su directorio, en 1999, se autorizó a la sociedad a absorber "todos los gastos realizados por el sr. presidente", lo que supone una violación de la ley 19.550, que prohíbe a una compañía a realizar actos extraños al objeto social, como sufragar gastos incurridos por su titular.Hidden Lake es por tanto "una fachada de sociedad, careciendo de actividad propia e independiente, tanto interna como externa, toda vez que no existe en dicha sociedad ni en las personas que la integran la menor expectatia de obtener la finalidad de lucro", concluyó la institución.Lewis, al respecto, "planificó esa modalidad operatoria mediante el uso desviado de una sociedad", afirmó el organismo.AlcanceEl abogado de Fipca, Sergio Cuestas, evaluó en declaraciones exclusivas a la Agencia Sputnik que la resolución de la IGJ "está ordenando la intervención y liquidación de la sociedad fraudulenta del magnate inglés"."Este órgano de aplicación que constituye, controla y disuelve las sociedades creadas en el Estado, está ordenando que se intervenga la sociedad para liquidarla porque ha quedado demostrado que es una sociedad con un objeto falso que no cumple ninguna función comercial, sino que se creó para que Joe Lewios pueda construir su vivienda y vivir ahí sin que la ley pueda llegar a él", explicó.El representante de Fipca dio por descontado que los abogados de Lewis apelarán, como suele ser habitual.Bajo este escenario, "la única razón de ser de esta existencia de esta sociedad, demostrada en sus propios instrumentos, es construir la mansión donde Lewis habtia y pagar los gastos que eso genera", ratificó Cuestas.En 2013, un juez intimó al Gobierno de Río Negro a que ejecutara una de las sentencias del máximo tribunal de la jurisdicción que instaba a permitir el libre acceso del Lago Escondido.Después de que tanto Río Negro como Lewis apelaran el veredicto, el Superior Tribunal de Justicia, integrado por nuevos jueces, aceptó el recurso y ordenó un nuevo fallo "ajustado a derecho".El expediente está encajonado desde entonces.

https://mundo.sputniknews.com/20220215/un-david-argentino-enfrenta-a-un-goliat-ingles-por-un-lago-en-la-patagonia-1121661059.html

https://mundo.sputniknews.com/20201203/el-lago-escondido-secuestrado-por-un-magnate-ingles-en-la-patagonia-argentina-1093708939.html

argentina

patagonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, patagonia, julian lewis