Un David argentino enfrenta a un Goliat inglés por un lago en la Patagonia

BUENOS AIRES (Sputnik) — A 5 kilómetros de la frontera con Chile, una paradoja toma cuerpo. El sexto hombre más rico de Reino Unido, el magnate Joe Lewis... 15.02.2022, Sputnik Mundo

Sus tierras cercan el Lago Escondido, un reservorio de agua glaciar situado en plena cordillera de Los Andes, aunque la Constitución provincial señala que todos los espejos de agua son públicos, y aunque una ley nacional prohíba a los extranjeros tener tierras fronterizas o con cuerpos de agua importantes.Para poder ser dueño de esos terrenos, Lewis adquirió sus posesiones a través de una sociedad argentina que luego se transformó en otra empresa de su propiedad, Hidden Lake. Allí construyó una mansión, adornada con un hipódromo, un zoológico y nueve usinas en tres centrales hidroeléctricas, que levantó sobre el Río Escondido. Un atractivo cónclave para políticos y multimillonarios.Para acceder al lago, existe un camino de 16 kilómetros llamado Tacuifí ("Tanto tiempo", en lengua mapuche), que va de la Ruta 40 hasta la cabecera este del lago. El camino era transitable en automóvil hasta que hace unos años desapareció un puente de concreto que cruzaba el río Foyel, único obstáculo natural en el trayecto.A raíz de la denuncia que presentó una senadora en 2005 contra la gobernación de Río Negro, el Superior Tribunal de Justicia provincial ordenó que se señalizara y abriera tanto ese camino como un sendero de montaña de enrevesado acceso que llega al Lago Escondido y que requiere tres días de caminata, solo de ida. Este paraje había sido constituido por Lewis en un intento de que no se habilitara el de Tacuifí.El fallo no fue cumplido, así que en 2013 un juez intimó al gobierno provincial a que ejecutara la sentencia. Tanto la provincia como Lewis apelaron el veredicto. El máximo tribunal, integrado por nuevos jueces, aceptó el recurso y ordenó un nuevo fallo "ajustado a derecho". El expediente está encajonado desde entonces.Surge DavidSin voluntad política o judicial para acceder al Lago Escondido, una entidad llamada Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA) se propuso llegar hasta el espejo de agua."Nosotros comenzamos a venir hace seis años para intentar entrar por el camino de Tacuifí y el de montaña", cuenta en una entrevista con la Agencia Sputnik el abogado de la institución, Sergio Cuestas. "En la tercera y cuarta marcha pudimos entrar por Tacuifí con un amparo de la justicia. Una jueza nos habilitó el camino porque era público y porque la obstrucción era ilegítima, así que ordenó a la policía que nos abriera el paso. Ésa fue la última vez que argentinos entraron al lago sin pedirle permiso al inglés".La magistrada que otorgó los amparos, Erika Fontela, fue destituida el año pasado a través de un juicio político a partir de una denuncia presentada por Hidden Lake."En la quinta marcha hubo un enfrentamiento en el paraje Tacuifí", prosigue Cuestas. "Contrataron una veintena de gauchos que no eran de la zona y nos bloquearon, nos amedrantaron y nos tiraron piedras. Un comisario, Osvaldo Tellería, me reconoció que para él aquél era un camino privado, y colocó a sus policías en defensa de la propiedad privada. Ese comisario es hoy el jefe de la Policía de la provincia de Río Negro".La sexta marcha ocurrió en las últimas horas, tras conseguir un amparo favorable. La expedición encaró el sendero de montaña pero su paso fue interrumpido al llegar a la cabecera oeste del Lago Soberanía, en tierras que no pertenecen a Lewis. "Encontramos una patota de 50 personas, de las cuales 20 iban a caballo. Nos amenazaron y pincharon uno de los kayak. Tuvimos que retroceder", relata Cuestas. Entre ellos estaba Nicolás Van Ditmar, administrador de Hidden Lake.Al alba del día siguiente, el 7 de febrero, Cuestas desandó el camino de montaña y recorrió con premura los 26 kilómetros que lo separaban de El Bolsón, la localidad más cercana. Allí presentó un hábeas corpus para que fuera evacuado uno de sus compañeros, que se había descompensado, y para que el resto pudiera retirarse con seguridad. El juez, de manera insólita, rechazó el hábeas corpus pero concedió las medidas.Interesado en esta situación, Abogados Solidarios ha presentado una denuncia penal contra los empleados de Lewis por privación ilegal de la libertad, actos de piratería y sedición y atentados contra la soberanía nacional. Por primera vez, la justicia federal tomará injerencia en el caso.Así concluyó la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía a Lago Escondido. "Fue en la que menos pudimos avanzar sobre el terreno, pero la más exitosa en lo político", resume uno de sus protagonistas.Con la excusa de llegar al lago, Lewis construyó sobre el mar una pista que permite el aterrizaje de aviones de gran tamaño a la altura del Paralelo 42, a 450 kilómetros de las Islas Malvinas, ocupadas por Reino Unido y cuya soberanía reclama Argentina.

