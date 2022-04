https://mundo.sputniknews.com/20220418/francia-rechaza-calificar-de-genocidio-la-operacion-de-rusia-en-ucrania-1124500888.html

Francia rechaza calificar de "genocidio" la operación de Rusia en Ucrania

PARÍS (Sputnik) — El Gobierno de Francia se negó a catalogar como genocidio la operación que realiza Rusia en Ucrania para frenar los bombardeos contra las... 18.04.2022, Sputnik Mundo

"No, no es el término apropiado (...) Incluso si se producen actos violentos, se deben usar los términos precisos", dijo el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clement Beaune, al responder a una pregunta de la emisora Sud Radio de si consideraba un genocidio los sucesos en Ucrania.El pasado 13 de abril, el presidente francés, Emmanuel Macron, también se negó a catalogar como un genocidio la operación de Rusia para la desnazificación y la desmilitarización de Ucrania.Macron instó a ser cuidadosos con los calificativos que se utilizan para referirse a esa operación.Rusia inició el 24 de febrero una operación especial para "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques cada vez más intensos de las tropas ucranianas.Ucrania incrementó los bombardeos desde mediados de febrero contra los civiles de Donetsk y Lugansk tras recibir cantidades ingentes de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN, según denunciaron las dos repúblicas.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año.

