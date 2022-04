https://mundo.sputniknews.com/20220416/un-actor-famoso-podria-ser-privado-de-su-nacionalidad-rusa-por-criticar-la-operacion-en-ucrania-1124481783.html

Un actor famoso podría ser privado de su nacionalidad rusa por criticar la operación en Ucrania

Un actor famoso podría ser privado de su nacionalidad rusa por criticar la operación en Ucrania

El diputado de la Duma de Estado y líder del partido Rusia Justa, Serguéi Mirónov, sugirió que se debería privarle al actor francés Gérard Depardieu de su... 16.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-16T10:27+0000

2022-04-16T10:27+0000

2022-04-16T10:59+0000

👤 gente

internacional

operación militar especial de rusia en ucrania

rusia

gérard depardieu

conflicto en el este de ucrania

francia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1124481918_0:152:3079:1885_1920x0_80_0_0_2e574ab3d6a964b8858078747b6437fc.jpg

El intérprete de Obélix obtuvo un pasaporte ruso mientras evadía altos impuestos en Francia, recordó el parlamentario.Anteriormente, Depardieu declaró que consideraba la operación especial rusa en Ucrania una medida "inaceptable". Al mismo tiempo, subrayó que los rusos no son responsables de las acciones "inaceptables" de sus dirigentes. El actor también prometió que donaría a los ucranianos las ganancias de tres conciertos celebrados en París.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sugirió que Depardieu no acaba de entender todo lo que ocurre en Ucrania porque "no está al corriente de la agenda política".Agregó que el Kremlin se mostró dispuesto a explicarle al actor los objetivos de la operación especial para que "pueda entender mejor" el conflicto ucraniano.En 2013, Depardieu adquirió la nacionalidad rusa otorgada por el presidente de Rusia, Vladímir Putin, después de que Francia introdujera un impuesto del 75% sobre los ingresos superiores a un millón de euros anuales. Durante una conferencia de prensa en el Festival Internacional de Cine de Berlín, más conocido como Berlinale, Depardieu dirigió unas conmovedoras palabras acerca del mandatario.En febrero del mismo año, Depardieu fue empadronado en la ciudad rusa de Saransk y se hizo propietario de un piso en la ciudad de Grozni, república de Chechenia. En 2018, fue registrado en la ciudad de Novosibirsk.En el 2020, Depardieu incluso se convirtió a la ortodoxia.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al genocidio por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso, aclaró que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

https://mundo.sputniknews.com/20201006/cinco-famosos-que-aman-a-putin--1093032769.html

https://mundo.sputniknews.com/20170110/rusia-sondeo-ciudadania-1066116204.html

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, operación militar especial de rusia en ucrania, rusia, gérard depardieu, conflicto en el este de ucrania, francia, europa