¿Quién paga por las sanciones antirrusas? Un medio chino da una respuesta

Las actuales tasas de inflación mundial se deben de manera inequívoca al conflicto en Ucrania y las sanciones económicas antirrusas impuestas por los países occidentales, asevera el medio."Hay que reconocer que existen numerosos factores que han causado una inflación alta a nivel mundial, y uno de los principales es la pandemia del COVID-19", se lee en el artículo.Al mismo tiempo, agrega que no cabe duda de que la situación se ha visto exacerbada por la subida de los precios de la energía y las materias primas, impulsada por la crisis ucraniana y "desacertadas sanciones económicas contra Rusia orquestadas por Estados Unidos".Si bien Washington acusa a otros países de la inflación, no es más que un intento fallido de echarles la culpa y ocultar sus propios errores en el manejo de la pandemia y los problemas derivados de las sanciones contra Moscú, revela Global Times.Los autores del artículo también lamentan que algunos medios occidentales siguen culpando a China de todos los males económicos.De acuerdo con el artículo, las sanciones occidentales también perjudican gravemente los intereses de los países en desarrollo que no están protegidos de la alta inflación en cuanto a la importación de alimentos y otros bienes esenciales. Así, muchos de ellos ya se han enfrentado a graves problemas económicos y la subida de precios provocada por las medidas contra Rusia empeora aún más la situación.El periódico concluye que los países en desarrollo deberían coordinar sus fuerzas para apoyar conjuntamente el libre comercio mundial y la globalización económica.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, necesitan ayuda frente al "genocidio" por parte de Kiev.Uno de los objetivos fundamentales de esa operación, según Putin, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania.El Ministerio de Defensa ruso aclaró que los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países, con excepciones como China, condenaron en términos enérgicos la operación militar de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales.Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Según la base de datos Castellum.ai, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela, ya que desde mediados de febrero pasado, se activaron más de 6.901 nuevas medidas restrictivas contra el país eslavo, en adición a las más de 2.750 que ya estaban en vigor.

