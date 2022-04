https://mundo.sputniknews.com/20220415/un-exguerrillero-salvadoreno-afirma-que-las-sanciones-occidentales-contra-rusia-son-acto-de-guerra-1124475040.html

Un exguerrillero salvadoreño afirma que las sanciones occidentales contra Rusia son acto de guerra

Un exguerrillero salvadoreño afirma que las sanciones occidentales contra Rusia son acto de guerra

SAN SALVADOR (Sputnik) — El analista político salvadoreño Dagoberto Gutiérrez, quien fuera comandante guerrillero durante el conflicto armado en ese país... 15.04.2022, Sputnik Mundo

Para el también catedrático de la Universidad Luterana, las sanciones constituyen "el amargo reconocimiento" para Estados Unidos y Europa de su incapacidad para competir en términos capitalistas con Rusia, China, India, Irán y otros.Según el especialista, Washington no tiene interés en propiciar un acuerdo que ponga fin a la guerra en Ucrania, si no que busca empantanar el conflicto para desgastar a Rusia."La confrontación actual determina las nuevas reglas del nuevo juego que conducirá al planeta en las próximas décadas, y podemos afirmar que el mundo ya no es el mismo a la luz del actual conflicto", afirmó Gutiérrez.Varias potencias occidentales, lideradas por Estados Unidos, activaron sanciones individuales y sectoriales contra Rusia para obligar al Kremlin a frenar la operación militar que lanzó a fines de febrero pasado en Ucrania para "desmilitarizar y desnazificar" ese país.Decenas de empresas anunciaron su decisión de suspender negocios en y con Rusia, país al que los países occidentales desconectaron parcialmente del sistema SWIFT, congelaron sus reservas internacionales y embargaron sus exportaciones de hidrocarburos.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financia Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Según fuentes académicas, las más de 5.300 nuevas medidas restrictivas impuestas contra Rusia, sumadas a las más de 2.750 que estaban en vigor, hacen de la nación eslava la más castigada del mundo, por delante de Corea del Norte e Irán.

