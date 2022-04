https://mundo.sputniknews.com/20220415/que-bienes-podria-vender-rusia-en-rublos-1124450928.html

Qué bienes podría vender Rusia en rublos

Qué bienes podría vender Rusia en rublos

En teoría, es posible cobrar en rublos cualquier producto de exportación, sin embargo, para la transición a la moneda nacional hay que hacer mucho trabajo... 15.04.2022, Sputnik Mundo

Sería un error establecer plazos concretos en este ámbito, señaló el experto, al sintonizar con las declaraciones del portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, quien señaló que es prematuro hablar de cuándo y qué grupos de bienes se venderían en las monedas nacionales.Indicó que esta era la razón por la que el Banco Central ruso ha creado reservas en yuanes: eran necesarios para proporcionar a los bancos liquidez para las transacciones de productos básicos en el comercio con China.Subrayó que en teoría es posible cobrar en rublos cualquier producto de exportación.Sin embargo, para la transición a la moneda nacional hay que hacer mucho trabajo previo, continuó."Todo puede ser, pero debe reflejar los flujos reales de mercancías, los intereses de las contrapartes extranjeras en rublos y ciertas operaciones de los bancos centrales de estos países. En los países que nos compran en rublos, sus bancos centrales deberían crear una reserva en rublos", dijo Aleksandr Arshavskiy al señalar que no es un proceso rápido.El 23 de marzo, Vladímir Putin anunció la conversión en rublos del pago de los suministros de gas natural a la UE y a otros países que habían impuesto medidas restrictivas contra Rusia. A continuación, el presidente firmó un decreto al respecto y dijo que Rusia consideraría el incumplimiento de las obligaciones de los contratos de gas por parte de los países no amigos si no pagan en rublos a partir del 1 de abril.

