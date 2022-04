https://mundo.sputniknews.com/20220410/los-5-ejes-para-entender-el-resurgimiento-del-rublo-frente-al-dolar-el-euro-y-las-sanciones-1124233301.html

Los 5 ejes para entender el resurgimiento del rublo frente al dólar, el euro y las sanciones

Según el analista Alexandre del Valle, el rublo está convirtiéndose en una estrategia de poder para Rusia.El 7 de marzo, tras varias series de sanciones occidentales contra Rusia, el presidente Vladímir Putin anunció que los países hostiles con Moscú deberían pagar en rublos el gas que le compran a Rusia.Cuando estos países se vean obligados a abrir cuentas en rublos en los bancos rusos, el rublo se convertirá en una moneda muy fuerte que estará respaldada por materias primas estratégicas y por las grandes reservas de oro del Banco Central.Así lo señaló el columnista Alexandre del Valle en Valeurs actuelles, quien observó que la decisión del reelegido presidente de Hungría, Viktor Orban, de pagar el gas ruso en rublos significa el verdadero comienzo de una división en la UE respecto a los vínculos que mantienen con Rusia.En consecuencia, la Comisión Europea inició procedimientos para bloquear los pagos europeos a Hungría, es decir, las subvenciones de la UE previamente destinadas a la economía húngara, casi el mismo día en que Orban ganó las elecciones.La estrategia rusa para restablecer su monedaEl primer eje es la cara oculta de las sanciones impuestas por la coalición de aliados de EEUU. Según el analista, este lado de la sombra es condescendiente con el gas ruso y con Gazprom/Gazprombank porque las sanciones pretenden limitar la capacidad de Rusia para comprar dólares y euros, pero varios países europeos siguen comprando gas ruso porque dependen de él y porque no tienen proveedores alternativos suficientemente fuertes para satisfacer la demanda en Europa.Es así que tres países de la UE incluso han acordado comprar gas ruso directamente en rublos: Hungría, Eslovaquia y Austria. Los demás países europeos, que dependen del gas ruso, han abierto cuentas en Gazprombank y tuvieron que convertir allí los euros en rublos.El segundo eje, está en el aumento de los precios del petróleo y del gas natural que proporciona a Rusia una entrada constante de divisas. De acuerdo con Alexandre del Valle, a Moscú le ayuda la estabilidad de las relaciones comerciales que mantiene con otras grandes economías, como China, Brasil, la Unión Económica Euroasiática (UEE) y la India. Además, Rusia ha desarrollado contactos con países árabes y los Estados más desarrollados de África. Esto ha disipado los temores de que Rusia se declare insolvente y, por tanto, ha contribuido a fortalecer el rublo.El tercer eje. Todo parecía estar en contra cuando la mitad de los 640.000 millones de dólares en moneda estadounidense, euros, yenes y otras divisas que Rusia tiene en EEUU y Europa fue congelada por Occidente. La congelación fue casi total, dejando solo dinero libre para pagar los intereses de la deuda soberana de Rusia. No obstante, el Departamento del Tesoro de EEUU permitió a los intermediarios financieros procesar los pagos para Rusia y eso ayudó enormemente a Moscú porque sin ello, Rusia habría tenido que extraer dólares vendiendo rublos, lo que habría depreciado su moneda. Y si Moscú no hubiera sido capaz de recaudar dólares rápidamente de sus diversos socios, Rusia se habría visto obligada a incumplir. Además, el Banco Central de Rusia elevó el tipo de interés al 20% el 28 de febrero. Los altos tipos de interés de los depósitos en los bancos rusos disuadieron a los rusos de vender rublos y comprar dólares o euros.El cuarto eje consiste en que las autoridades rusas hicieron que las empresas cambien el 80% de sus ingresos extranjeros en rublos y esta medida resultó eficaz. Según el ejemplo del analista, una empresa metalúrgica rusa que gana 100 millones de euros con la venta de acero a Francia tiene que cambiar 80 millones de euros de este dinero a rublos, independientemente del tipo de cambio.Se sabe que las empresas rusas hacen muchos negocios con empresas extranjeras y ganan muchos euros, dólares y yenes, es por eso que la conversión del 80% de los ingresos de las empresas exportadoras rusas en rublos crea una fuerte demanda de la moneda rusa, lo que contribuye a su apreciación.El quinto eje tuvo lugar cuando el Kremlin emitió un decreto por el que se prohibía a los corredores rusos vender valores de propiedad extranjera. Al prohibir estas ventas, Moscú reforzó los mercados de valores y de bonos. Así consiguió mantener el dinero dentro del país y esto también contribuyó a evitar la caída del rublo.EEUU y Europa, metidos en una camisa de 11 varasSi bien el rublo se ha recuperado, los esfuerzos de Moscú no han tenido pleno éxito porque todos los contratos de suministro de gas natural firmados con Rusia siguen estipulando que los pagos se realicen en euros, dólares u otras monedas extranjeras. Entonces, Moscú tendrá que renegociar los contratos con los que pagan en euros, como han hecho los países de la UE.Es cierto que Rusia es el mayor productor y exportador de gas natural, pero Del Valle cree que los compradores pueden recurrir a otros proveedores y lo más probable es que intenten reducir la cantidad de gas que compran a Rusia y este recurso será especialmente probable si aumenta la presión de EEUU. El analista considera que EEUU no se quedará de brazos cruzados ante las intenciones de Rusia, China y otros actores de promover la desdolarización, ya que podría perder una importante palanca de su poder. En un intento de dejar a Rusia sin fondos, los estadounidenses han aumentado el suministro de gas de esquisto a la UE y los europeos están incrementando sus compras en los yacimientos del Mar del Norte, Catar y Azerbaiyán.Si bien el gas catarí también podría ayudar a Europa, este se vende a un precio más alto que el ruso. Además, este gas todavía tiene que ser transportado a los puertos europeos y la infraestructura necesaria, que no está disponible en los puertos, no puede construirse en un año. El analista calculó que solo para sustituir el Nord Stream 2, suspendido desde el conflicto de Ucrania, se necesitarían más de 700 buques portacontenedores.En opinión de Del Valle, aparte del gas y el petróleo, Rusia acabará exigiendo rublos para todos los bienes estratégicos de que dispone: el trigo, cereales, fertilizantes, metales raros y otros. Es por eso que muchos países simplemente no podrán rechazar estas exportaciones rusas.El analista considera que si el conflicto ucraniano llega a su fin como resultado de las negociaciones ruso-ucranianas, EEUU puede arrepentirse de su estrategia de contención de los intentos de integración de las antiguos territorios del Imperio ruso, una política que ha sido llevada a cabo por Washington desde la década de 2000 y que ha obligado a Rusia a oponerse a la expansión hacia al este de la OTAN.Esta estrategia euroasiática antirrusa de EEUU acabó perjudicando el "giro asiático" iniciado por Barack Obama y, según Del Valle, resultó mucho más contraproducente que el aislacionismo de Donald Trump. Es así que el intento de aislar a Rusia acelerará la desdolarización o desarrollo de un mundo cada vez más multipolar, subrayó.

