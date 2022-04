https://mundo.sputniknews.com/20220415/las-advertencias-de-rusia-no-disuadiran-a-eeuu-de-aumentar-ayuda-militar-a-kiev-1124453808.html

Las advertencias de Rusia no disuadirán a EEUU de aumentar ayuda militar a Kiev

WASHINGTON (Sputnik) — Las declaraciones de Rusia sobre los riesgos de aumentar la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania no obligarán a Washington a... 15.04.2022, Sputnik Mundo

Más temprano en el día, el periódico estadounidense The Washington Post informó que Moscú envió una nota a Washington advirtiendo que los suministros de armas de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) a Kiev están exacerbando el conflicto de Ucrania y pueden tener consecuencias impredecibles.El presidente Joe Biden dijo el 13 de abril que informó a Volodímir Zelenski que Estados Unidos proporcionará 800 millones de dólares adicionales en armas, municiones y otra asistencia de seguridad a Ucrania, lo cual incluye sistemas de artillería, proyectiles, vehículos blindados de transporte de personal y helicópteros para hacer frente a la operación militar que Rusia comenzó en ese país el 24 de febrero pasado.Postura nuclearEEUU ha evaluado que no necesita cambiar su postura nuclear en este momento, señaló Price.El 14 de abril, el director de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), William Burns, dijo que el presidente Joe Biden está profundamente preocupado por evitar una tercera guerra mundial.Burns señaló que, aunque Rusia ha ordenado que sus fuerzas tengan un alto nivel de alerta nuclear, hasta ahora EEUU no ha visto mucha evidencia práctica del tipo de despliegues o disposiciones militares que reforzarían esa preocupación.Sin embargo, la CIA está monitoreando la situación con mucho cuidado y nadie toma a la ligera la amenaza que representa un recurso potencial a las armas nucleares tácticas o las armas nucleares de bajo rendimiento, agregó Burns.Los medios estadounidenses informaron que la Casa Blanca ha reunido un equipo de funcionarios de seguridad para desarrollar planes de respuesta para EEUU y sus aliados en caso de que Rusia use armas de destrucción masiva en Ucrania.El equipo de respuesta fue establecido por el memorándum del Asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en febrero, cuatro días después del inicio de la operación especial de Rusia en Ucrania.

