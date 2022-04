https://mundo.sputniknews.com/20220410/esta-china-acelerando-el-ritmo-de-aumento-de-su-arsenal-nuclear-1124233854.html

¿Está China acelerando el ritmo de aumento de su arsenal nuclear?

¿Está China acelerando el ritmo de aumento de su arsenal nuclear?

El aumento del arsenal nuclear chino se ha acelerado debido a un cambio en la evaluación de la amenaza por parte de EEUU y la preocupación de que Washington... 10.04.2022, Sputnik Mundo

China ha "cambiado su valoración de la amenaza que supone EEUU". Es posible que Pekín haya decidido poner más énfasis en la disuasión nuclear debido a la postura de Washington sobre Ucrania, dijeron las fuentes del periódico.Según las fuentes cercanas a los dirigentes chinos consultadas por The Wall Street Journal, Pekín teme que Washington intente derrocar al Gobierno chino. En su opinión, el gigante asiático no pretende ser el primero en utilizar armas nucleares y el tamaño del arsenal no superará las cantidades necesarias para "garantizar los intereses de seguridad de China".Agregaron que los militares chinos consideran que el actual arsenal nuclear está obsoleto, lo que reduce su capacidad de disuasión y podría provocar un aumento de la presión de Washington.De acuerdo con las personas "familiarizadas con el pensamiento de los dirigentes chinos", Pekín "no ha anunciado ningún ajuste en la política nuclear del país en relación con los acontecimientos en Ucrania".El medio estadounidense especifica que sus fuentes no están directamente implicadas en el desarrollo de la política nuclear china, sino que trabajan en agencias de seguridad.

2022

