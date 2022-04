https://mundo.sputniknews.com/20220415/analista-ucrania-ha-sido-utilizada-como-una-especie-de-laboratorio-1124465161.html

Analista: "Ucrania ha sido utilizada como una especie de laboratorio"

La denuncia de que Estados Unidos y Ucrania experimentaron medicamentos biológicos potencialmente peligrosos “ratifica una vieja conducta del gobierno de Estados Unidos”, dijo el analista argentino Atilio Borón.

La comunicación del ministerio de Defensa ruso indica que entre 2019 y 2021 pacientes del hospital psiquiátrico de Merefa (región de Járkov) fueron utilizados para esas pruebas llevadas adelante por el Centro de Ciencia y Tecnología de Ucrania.Ese laboratorio recibió financiación por parte de Washington de más de 350 millones de dólares en los últimos años. El trabajo se basa en investigaciones de interés para el Pentágono, que incluyen armas biológicas.Para el analista argentino Atilio Borón la noticia es preocupante pero no sorprende porque “comprueba una vez más los experimentos no autorizados de Estados Unidos, el Pentágono y la CIA”.Borón recordó que en América Latina también hubo experiencias similares y calificó a Ucrania como un “laboratorio” de experimentación.“Esperamos que esta vez pueda enjuiciar a los responsables. Deberán ser llevados a la justicia de una forma u otra para que den cuenta de sus actos”, agregó. En esta edición de En Órbita también informamos sobre los cambios que prevé el nuevo Código de Familia que los cubanos debaten y las implicancia del aumento de la demanda de gas boliviano.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

