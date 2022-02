https://mundo.sputniknews.com/20220210/cubanos-debaten-nuevo-codigo-que-amplifica-el-concepto-familiar-1121505994.html

Cubanos debaten nuevo código que amplifica el concepto familiar

Cubanos debaten nuevo código que amplifica el concepto familiar

Desde el 1 de febrero y hasta el 30 de abril estarán habilitados más de 78.000 puntos de reunión, a razón de 150 electores como promedio, donde los cubanos pueden hacer propuestas, objeciones, señalamientos o críticas a los 11 títulos, 42 capítulos, 51 secciones, 471 artículos, cinco disposiciones transitorias, y 41 disposiciones finales que componen el nuevo instrumento jurídico.Aprobado por el Parlamento el 22 de diciembre, el nuevo Código de las Familias –en opinión de sus patrocinadores-, "protege a los menores, la juventud, los adultos mayores y las personas en situación de discapacidad; no fabrica ni impone modelos, sino que refleja a la sociedad actual, y la diversidad que ampara no es otra que la existente al interior de las familias cubanas".Durante su presentación ante los diputados en el Parlamento, el ministro de Justicia, Oscar Silvera, aseguró que el nuevo conjunto de leyes "maximiza los derechos y garantías constitucionales, fortalece la responsabilidad familiar en todos los órdenes, sitúa al amor, la dignidad, la igualdad, la no discriminación, el afecto y la responsabilidad en lo más alto de los valores".CambiosEntre las novedades que incluye el texto se destaca la inclusión del concepto de "responsabilidad parental" frente al anterior de "patria potestad", así como los de "autonomía progresiva" e "interés superior del niño". Asimismo, refuerza los castigos a la violencia doméstica y a cualquier tipo de discriminación, incluye protecciones ante situaciones de divorcio o la separación en la unión de hecho afectiva, y prevé pensiones para el miembro de la pareja vulnerable y compensaciones económicas por las oportunidades perdidas por la dedicación al trabajo en el hogar y al cuidado.También adopta un enfoque desde la diversidad sexual y la alternativa de resolver conflictos en el ámbito familiar a través de la mediación.Protección infantilLa oficina en Cuba del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) reconoció "la armonía que existe entre el Anteproyecto de Código de las Familias y la Convención sobre los Derechos del Niño", en una nota divulgada el 2 de noviembre último en su página web.De acuerdo a la Unicef, el nuevo Código "asume estándares internacionales previstos en la Convención sobre los Derechos del Niño, que es un instrumento internacional, ratificado por Cuba hace 30 años, y que reconoce que, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, los niños, niñas y adolescentes deben crecer en el seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión".Ancianos y personas vulnerablesLas nuevas leyes incluyen toda una cantidad de medidas dirigidas a visibilizar los derechos de las personas en situación de discapacidad, y de las personas adultas mayores, para potenciar su autonomía, su poder de decisión, su inclusión familiar y social, su esparcimiento, la necesaria comunicación familiar."El proyecto busca reconocer derechos a los sectores vulnerables de la sociedad, que muchas veces han pasado inadvertidos a los ojos del legislador", agregó el jurista, que también preside la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.Este nuevo Código de las Familias sustituye al aún vigente desde 1975, y trae a discusión temas pendientes en el reclamo popular, nuevas consideraciones respecto al derecho individual de los ciudadanos, y sobre todo, actualiza y perfecciona, teniendo en cuenta las investigaciones nacionales que se han hecho de la realidad con una mirada multidisciplinaria.

