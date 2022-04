https://mundo.sputniknews.com/20220414/segundas-partes-nunca-fueron-buenas-cristiano-1124408744.html

Segundas partes nunca fueron buenas, Cristiano

Segundas partes nunca fueron buenas, Cristiano

MOSCÚ (Sputnik) — En el verano pasado, luego de coquetear con el Manchester City, Cristiano Ronaldo volvió al United. Sir Alex Ferguson, el padre deportivo del... 14.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-14T15:08+0000

2022-04-14T15:08+0000

2022-04-14T15:22+0000

👤 gente

cristiano ronaldo

⚽ deportes

fútbol

internacional

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/19/1115395552_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_ab581cf101836d243240034802633e7a.jpg

Era todo lo que esperaba Cristiano. En unas horas lo amarró todo y se mudó al llamado Teatro de los Sueños. El portugués tendría un salario superior a los 17 millones de euros, a pesar de haber rebasado los 36 años, y sería entrenado por Ole Gunnar Solskjaer, con quien coincidió en el vestuario durante su primera etapa como jugador del Manchester United.Firmó un contrato de dos años, con un equipo grande, donde tenía opciones de continuar jugando la Champions, su competición preferida, con la intención de mantener su condición de máximo artillero histórico y la opción de levantar el título y dejar abierta la posibilidad de ganar su sexto Balón de Oro. Pero todo se trastocó de momento.Lo del United apareció de pronto. El jugador sabía que no era el mejor escenario porque el equipo daba trompicones desde la salida de Ferguson, pero aquello de que es preferible malo conocido que bueno por conocer le parecía bien. De todas formas, el entrenador del City, Pep Guardiola, nunca fue santo de su devoción. Y el Real Madrid no dio el visto bueno para su vuelta, cuando su agente, Jorge Méndez, filtró la posibilidad de un regreso al Santiago Bernabéu.Fuera de Champions, mal en ligaEl United, pese a los goles de Cristiano, apenas llegó a octavos de final en la Champions, donde cayó eliminado por el Atlético de Madrid, una de las víctimas predilectas del goleador portugués. Incluso, hubo quién lo criticó por no ser decisivo ante el club español, porque, supuestamente, había sido contratado para marcar diferencias en Europa.A la eliminación de la lid europea se suma la posibilidad, casi real de quedar fuera de la próxima edición del torneo continental, para la que ya tienen boletos seguros Manchester City y Liverpool, y está muy cerca el Chelsea, en tanto Tottenham, Arsenal, West Ham y United tendrán que hilar fino para hacerse con la cuarta plaza.Si el United queda fuera, Cristiano se irá. Sus seguidores, su representante, la familia y los amantes del fútbol saben que no jugará para un equipo que no dispute la Champions, porque su intención es terminar su carrera como el máximo anotador histórico y con tanta diferencia que ningún otro pueda alcanzarlo en años.A estas alturas suma 140 goles, suficientemente lejos de Lionel Messi (125) como para pensar que el argentino pueda darle caza, pero el portugués prefiere mantener las distancias y la mejor forma es estar en el campo, con algún equipo grande que le dé la opción de jugar la edición de 2022-2023, y de ir más allá de la fase de grupos.Posibles destinosWayne Rooney, otrora compañero de Cristiano en el United y con quien ha tenido algún rifirrafe en las redes en las últimas semanas, advirtió al United sobre la situación de Ronaldo. Para el otrora internacional inglés, los Diablos Rojos deben buscar jóvenes ambiciosos que se adapten al juego del equipo y desprenderse de alguien como CR7, que termina por condicionar el accionar de sus compañeros y hacerlos jugar para él.Rooney no está muy lejos de la verdad. El matrimonio, en segundas nupcias, entre Cristiano y el United está roto. Si el equipo no entra en Champions, el jugador pedirá irse. Incluso, aunque entre en Europa, lo más probable sea que el nuevo entrenador -dicen que el actual del Ajax, Erik Ten Hag- le pida a la directiva que finiquite su contrato.Entonces podría ocurrir algo que los aficionados al fútbol nunca imaginaron: que Cristiano y Messi defendieran la misma camiseta, la del PSG francés.El once parisino perderá, casi seguro, a su mejor jugador, Kylian Mbappé, y aunque Cristiano no está a la altura del atacante parisino, sí mantiene la ambición y los deseos de ganar, junto Messi, pudiera motivar a la afición y a la directiva, sobre todo porque ambos intentarán ser protagonistas en el Mundial de Catar, previsto para noviembre y diciembre próximos en casa de los dueños del PSG.A Cristiano no le quedarán muchas otras opciones, sobre todo porque segundas partes nunca fueron buenas. Y el Real Madrid lo sabe.

https://mundo.sputniknews.com/20220303/le-ha-alcanzado-la-edad-a-cristiano-ronaldo-1122566091.html

https://mundo.sputniknews.com/20211024/cristiano-ronaldo-tiene-un-dia-de-furia-un-gol-anulado-y-patadas-a-un-rival-1117450464.html

https://mundo.sputniknews.com/20211011/humano-despues-de-todo-la-comida-con-la-que-ronaldo-rompe-su-dieta-despues-de-un-partido-1116974487.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, cristiano ronaldo, ⚽ deportes, fútbol