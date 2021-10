https://mundo.sputniknews.com/20211011/humano-despues-de-todo-la-comida-con-la-que-ronaldo-rompe-su-dieta-despues-de-un-partido-1116974487.html

Humano después de todo: la comida con la que Ronaldo rompe su dieta después de un partido

Humano después de todo: la comida con la que Ronaldo rompe su dieta después de un partido

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo es conocido por llevar una vida sana con alimentos sin grasa, actividad física y hábitos saludables, pero a veces se da... 11.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-11T18:55+0000

2021-10-11T18:55+0000

2021-10-11T18:55+0000

estilo de vida

⚽ deportes

cristiano ronaldo

alimentos saludables

alimentación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1116974377_0:80:1264:791_1920x0_80_0_0_5db9fe8f4b5c24de56fd80c2f1ea3a89.jpg

Agregó que como regla, CR7 come muy sano e incluye en su dieta alimentos como la quínoa, un montón de huevos, batatas y brócoli entre otros, pero que ocasionalmente se permite comer un platillo tradicional portugués denominado el bacalhau à Brás que consiste en pescado seco y salado servido con patatas, cebollas, huevos duros, aceitunas y aceite de oliva.Según Fonte, no es el único platillo no tan sano que disfruta CR7. Ya lo ha visto después de algunos partidos ceder a algunas tentaciones culinarias que pocos pueden resistirse, sobre todo con la comida de la selección portuguesa.A mediados de septiembre, el compañero de Ronaldo en Manchester United Lee Grant había señalado que cuando echaron un vistazo a lo que CR7 tenía en su plato vieron que era lo "más limpio y saludable que podían imaginar".

https://mundo.sputniknews.com/20210926/ronaldo-pide-incluir-sus-platos-favoritos-en-el-menu-del-manchester-y-asi-reacciona-el-equipo-1116443059.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, cristiano ronaldo, alimentos saludables, alimentación