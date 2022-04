https://mundo.sputniknews.com/20220414/la-empresa-china-ccdc-inicia-produccion-de-crudo-en-yacimiento-amazonico-ecuatoriano-ishpingo-1124383414.html

La empresa china CCDC inicia producción de crudo en yacimiento amazónico ecuatoriano Ishpingo

La empresa china CCDC inicia producción de crudo en yacimiento amazónico ecuatoriano Ishpingo

QUITO (Sputnik) — La empresa china CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC) inició la producción del primer pozo del campo petrolero... 14.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-14T00:11+0000

2022-04-14T00:11+0000

2022-04-14T00:11+0000

américa latina

china

ecuador

📈 mercados y finanzas

crudo

amazonia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105274/03/1052740358_0:104:1024:680_1920x0_80_0_0_d47cb03cecbef1097ec6257c01431cc8.jpg

El presidente Guillermo Lasso asistió a la primera perforación en la plataforma Ishpingo A, torre 66, operada por la empresa contratista CNPC Chuanqing Drilling Engineering Company Limited (CCDC).CCDC es subsidiaria de CNPC, empresa estatal china que se dedica a la producción de petróleo y gas.Petroecuador adjudicó a esa empresa en enero pasado un contrato de 211 millones de dólares para la perforación de 40 pozos en las plataformas A y B de Ishpingo.El Gerente General de Petroecuador, Ítalo Cedeño, puntualizó que el crudo que se extraerá es de 14,5 grados API, lo que corresponde a un crudo pesado.Hasta el 12 de abril, los campos Tambococha y Tiputini, que forman parte del ITT, producían 52.407 barriles de crudo por día.Según Petroecuador, las actividades en la zona se desarrollan con altos estándares ambientales.Desde que iniciaron las intervenciones en este bloque, la petrolera estatal dijo que ha implementado 531 elementos de protección ambiental y efectúa monitoreo biológico permanente para constatar la salud y el estado de la flora y fauna existentes.Zona megadiversaAdicionalmente, se implementaron geocontenedores, bandejas ecológicas y sistemas de reinyección de lodos; iniciativas que, según Petroecuador, han recibido reconocimiento y premios internacionales.El ITT se ubica en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía de Ecuador, que es una de las zonas más biodiversas del planeta y en donde habitan indígenas no contactados por la civilización occidental.El campo Ishpingo es el más sensible en esa área por lo cual existe oposición, de parte de activistas y ecologistas, a la actividad petrolera.Cedeño dijo en meses pasados que en ese campo se utilizará la mejor tecnología y se respetará la zona intangible, en la que no se puede realizar ningún tipo de actividad.Se estima que el bloque petrolero, que se ubica en la provincia de Orellana (este), tiene más de 1.000 millones de barriles de petróleo, por lo que su producción es un puntal fundamental en la política del Gobierno de duplicar la extracción de crudo para colocarla en un millón de barriles por día en 2025.Al momento Ecuador produce alrededor de 496.000 barriles de crudo por día.

https://mundo.sputniknews.com/20220207/planes-del-gobierno-de-ecuador-para-aumentar-produccion-petrolera-podrian-verse-afectados-1121298827.html

china

ecuador

amazonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, ecuador, 📈 mercados y finanzas, crudo, amazonia