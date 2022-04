https://mundo.sputniknews.com/20220414/inflacion-por-el-conflicto-en-ucrania-la-prueba-de-fuego-de-amlo-1124372251.html

Inflación por el conflicto en Ucrania: la prueba de fuego de AMLO

La inflación derivada del conflicto entre Ucrania y Rusia pondrá a prueba varias de las estrategias financieras y económicas implementadas por el Gobierno de... 14.04.2022, Sputnik Mundo

Organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han advertido sobre una crisis alimentaria en todo el mundo derivado de las afectaciones a las cadenas de suministros, consecuencia directa de las sanciones económicas a Rusia de parte de Occidente. A esto se suma un mercado energético inestable que provoca un aumento en los precios del petróleo y abona al estancamiento de la economía mundial y al alza de precios de productos básicos.Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cerca de 1.700 millones de personas se han visto afectadas por los cortes en la cadena de suministros de comida y energéticos.En este contexto, México está en una situación holgada a pesar de no poder evitar la inflación mundial debido a la estrategia de dar subsidios a las gasolinas, asegura en entrevista para Sputnik Alonso Romero, maestro en Finanzas y Mercados Energéticos por la Universidad de Edimburgo.El especialista explica que la clave para que el país latinoamericano enfrente la situación económica internacional está en la cantidad de combustibles que importe y qué tanto avanza en sus planes para lograr una autosuficiencia energética.Apenas este 12 de abril, durante su informe por los primeros 100 días de su cuarto año de Gobierno, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presumió que, después de 14 años con pérdidas continuas, Petróleos Mexicanos (Pemex) logró aumentar su producción de crudo a un promedio de 1,752 millones de barriles diarios.Además, como parte de la estrategia para la autosuficiencia energética, también se redujo en un 48% las importaciones de combustibles y se incrementó la capacidad de refinación con la rehabilitación de seis refinerías, la construcción de una nueva en Dos Bocas, la compra de Deer Park y la puesta en marcha de las coquizadoras de Tula y Salina Cruz.La crisis por fertilizantesUn tema que sí preocupa al experto Alonso Romero es la suspensión de importaciones de fertilizantes rusos, ya que hasta el momento no ha visto del Gobierno mexicano una estrategia para atender, en el corto plazo, la falta de este recurso clave para la producción alimentaria.Romero considera que la situación puede complicarse en las próximas semanas "porque justamente empieza la temporada de siembre de trigo en Estados Unidos y la demanda de fertilizantes se va para arriba"."Tenemos mercados globales inflados artificialmente derivado de los apoyos fiscales que hubo en Estados Unidos durante la pandemia, tenemos muchos puntos de presión en la cadena de suministros y, con la crisis energética que estamos viendo, parece ser que la inflación no es tan transitoria. Estamos en una situación de estanflación", alerta.En este sentido, y ante un panorama negativo de la economía mundial, el especialista considera que será una prueba de fuego para comprobar si las decisiones macroeconómicas de López Obrador fueron las acertadas, ya que hasta el momento los indicadores se han mantenido estables."Veremos si la decisión del presidente de no contraer deuda durante la pandemia fue la correcta o no, si eso nos da un es un campo de acción relevante porque los indicadores macroeconómicos mexicanos han estado muy estables durante el Gobierno", comenta Romero.Las consecuencias de las sancionesPara Alonso Romero las sanciones impulsadas desde Estados Unidos y la Unión Europea en contra del país gobernado por Vladímir Putin tuvieron más un efecto psicológico, ya que "pareciera ser que Rusia no es la gran afectada, sino que son los países que las están adaptando".El investigador explica que, a pesar de la estrategia de Estados Unidos de liberar barriles de petróleo de su reserva estratégica, el intento de cercar económicamente a Rusia fracasó, pues este país ha reportado ingresos por petróleo de 35.000 millones de euros, entre el 24 de febrero y hasta el pasado 6 de abril, como reveló el propio ministro para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell.A esto se suma la presión para que Europa consuma gas estadounidense, a pesar de que requiere inversión de infraestructura, y que la OPEP ha mantenido una posición neutral sin incrementar su producción.En este sentido, Alonso Romero dice que se abre una oportunidad para países como Venezuela para que empiece a liberar su petróleo y se evite una crisis energética como la europea.Incluso, el especialista considera que, si Rusia logra implementar su estrategia de vender energéticos en rublos y logra superar al euro y al dólar, podría verse un reacomodo importante de las relaciones comerciales y económicas en el mundo, principalmente en América Latina.

