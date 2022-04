https://mundo.sputniknews.com/20220414/constituyente-chilena-decide-eliminar-el-senado-1124383005.html

Constituyente chilena decide eliminar el Senado

Constituyente chilena decide eliminar el Senado

Este 13 de abril, el pleno del órgano constituyente chileno decidió eliminar el Senado y reemplazarlo por una Cámara de las Regiones. Sin embargo, rechazó las... 14.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-14T00:14+0000

2022-04-14T00:14+0000

2022-04-14T00:14+0000

américa latina

chile

reforma constitucional

convención constituyente de chile

congreso de chile

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/17/1116372508_0:115:3229:1931_1920x0_80_0_0_c4e768c1c11db785aeba78c05d86d9aa.jpg

Fue el pasado 18 de marzo que el pleno de la Convención Constitucional rechazó casi en su totalidad el informe de la Comisión de Sistema Político que proponía eliminar el Senado. Luego las distintas colectividades, a excepción de los partidos conservadores, trabajaron durante semanas un gran acuerdo para darle una nueva institucionalidad al país.Bárbara Sepúlveda, vicepresidenta adjunta del órgano constituyente, explicó que la institución tal cual la conocemos hoy deja de existir."La política es tremendamente necesaria para tener contrapesos a nivel territorial de decisiones que mayoritariamente, si no existiera esta cámara, podrían ser tomadas por una sobre representación de la Región Metropolitana [donde se encuentra la capital chilena]", agregó.Una Cámara sin atribucionesDurante la tarde del 13 de abril, la Convención decidió eliminar el Senado y dotar al poder Legislativo de una Cámara de las Regiones, el cual será un "órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de ejercer las demás facultades encomendadas por esta Constitución".Sin embargo, el pleno de la Convención no alcanzó el cuórum necesario de dos tercios —es decir 103 votos, de los cuales obtuvo 102— para dotar a la cámara de atribuciones tales como: La convencional Vanessa Hoppe, parte de los Movimientos Sociales Constituyentes, señaló a Sputnik que "estas normas son producto de un consenso, de acuerdos, que deberían haber alcanzado los dos tercios y en ese sentido existen acá palabras empeñadas que no se han respetado".El "gran acuerdo" que se cayóEl gran acuerdo para establecer un bicameralismo ajustado, en donde el Congreso de Diputadas y Diputados sería quien redactara las leyes y la Cámara de las Regiones el encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional, se cayó en el pleno del órgano al ser rechazado los artículos que daban las atribuciones a ambas cámaras.La propuesta —surgida del acuerdo suscrito por Chile Digno, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Movimientos Sociales, la Coordinadora Plurinacional y Popular, independientes y otros colectivos— no fue respetada por los integrantes del Partido Socialista e Independientes no Neutrales, lo que trajo la molestia de sus pares.Quien apuntó también sus dardos al Partido Socialista fue la vicepresidenta adjunta, Bárbara Sepúlveda, quien ironizó señalando que "quizás deberíamos pedirle el número de Ricardo Lagos [expresidente de Chile entre el 2000 y 2006], o de José Miguel Insulza [histórico militante del Partido Socialista y quien fue Secretario General de la Organización de Estados Americanos entre el 2005 y 2015] para saber con quiénes tenemos que llegar a acuerdos".Un sistema legislativo sin paridadEl pleno del órgano rechazó también el artículo 5 del informe de reemplazo de la Comisión de Sistema Político, el cual señala que "el Congreso de Diputadas y Diputados será paritario, asegurando que, al menos, el cincuenta por ciento de su composición sean mujeres y que exista una representación efectiva de identidades trans y no binarias".Hoppe explicó a Sputnik que para las feministas es sumamente grave que no se hayan aprobado las normas de la democracia paritaria."Esperemos que estas normas puedan volver y puedan consensuar de una manera en que puedan aprobarse, de lo contrario tenemos normas que están inconexas y no se entiende", finalizó.

https://mundo.sputniknews.com/20220411/aumento-del-rechazo-al-proceso-constituyente-en-chile-enciende-las-alarmas-1124275879.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexis Polo González https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/09/1115893490_0:0:1201:1200_100x100_80_0_0_692f6dcd282532d54957d8b7968cce4c.jpg

chile, reforma constitucional, convención constituyente de chile, congreso de chile, 📝 reportajes