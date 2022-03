Constituyente chilena rechaza la eliminación del Senado

https://mundo.sputniknews.com/20220319/constituyente-chilena-rechaza-la-eliminacion-del-senado-1123332976.html

El pleno del órgano constituyente chileno rechazó casi la totalidad de los 96 artículos propuestos por la comisión de Sistema Político. Los convencionales acusaron graves contradicciones del informe y esperan que la nueva propuesta que sea presentada a la Convención sea coherente.Eliminar el Senado: del acuerdo transversal al rechazo casi totalLa propuesta de eliminar el Senado y establecer un Congreso Plurinacional y un Consejo Territorial, que fue aprobada por la comisión de Sistema Político tras un gran acuerdo de la centroizquierda y la izquierda al interior de la comisión, fue rechazada casi en su totalidad por el pleno del órgano.La propuesta —surgida del acuerdo suscrito por Chile Digno, Frente Amplio, Colectivo Socialista, Movimientos Sociales, la Coordinadora Plurinacional y Popular, independientes y otros colectivos—, no alcanzó los dos tercios necesarios para ser aprobado y se llenó de críticas por sus pares debido a las contradicciones de los artículos.El informe proponía la creación de un Congreso Plurinacional deliberativo, paritario y plurinacional que representara a los pueblos reunidos y naciones que coexisten al interior del Estado. Sin embargo, también se proponía la creación de la "Cámara Territorial" que traería consigo un bicameralismo ajustado.La "Cámara Territorial" tendría prácticamente las mismas facultades con las que cuenta el actual Senado. Es decir, sería de su facultad conocer los proyectos de reforma constitucional, de leyes interpretativas de la Constitución, de la ley de presupuestos, de leyes sobre la división política y administrativa del país.Daza explicó a Sputnik que el informe dio cuenta de que no hubo un acuerdo real que se haya generado al interior de la comisión y que sea "mínimamente coherente y consistente. Esto es muy importante, puesto que la consistencia, además de nuestra democracia, permite que nuestras instituciones puedan, de alguna manera, dialogar con la dinámica de la sociedad civil, para precisamente establecer un sistema político que sea coherente".¿Qué dice el poder constituido de eliminar el Senado?Durante las últimas semanas se instaló en la discusión pública la continuidad del Senado. Esto a raíz de cómo ha actuado la institución en diversas materias, entre las más llamativas, su rechazo al cuarto retiro de fondo de pensiones.La actual ministra Secretaria General de Gobierno de Chile, Camila Vallejo, cuando aún cumplía su rol como diputada, realizó una campaña llamada "#quepasasenado", en la cual aparecía con su compañera del Partido Comunista, Karol Cariola, preguntándose el por qué la Cámara Alta aún no avanzaba en proyectos emblemáticos, como, por ejemplo, el "impuesto a los superricos", el royalty minero o el proyecto que busca bajar la carga laboral de los trabajadores a 40 horas, entre otras iniciativas.El presidente del Senado, el socialista, Álvaro Elizalde, en la antesala de esta discusión explicó que el mandato de elaborar una nueva Constitución recaía en la Convención y que, en ese sentido, desde el Senado eran respetuosos del poder constituyente y sus discusiones.No obstante, el senador señaló desde el Congreso que "cuando se nos pregunta de que podamos dar a conocer nuestro punto de vista y eso no puede ser interpretado como presión o algo por el estilo, en una sociedad democrática las ideas deben expresarse y podemos tener diferencias".¿Qué pasará con la discusión del sistema político que tendrá la nueva Constitución?Tras ser rechazado casi en su totalidad, el grueso del informe regresará a la comisión de Sistema Político para que las distintas colectividades logren un acuerdo y puedan presentar un documento coherente al pleno del órgano en un plazo de 15 días.Mauricio Daza explicó a Sputnik que el sistema político es importante en una democracia, puesto que permite defenderla de todos, incluso de quienes lleguen al Congreso o al Ejecutivo a través de elecciones democráticas."Es necesario cambiar el rumbo, acá se nos entregó una mezcolanza de distintas ideas que eran incompatibles unas con otra y es lamentablemente que una comisión que estuvo trabajando durante 5 meses, solamente en este objetivo, no haya logrado entregar algo mínimamente consistente, coherente, lógico, para una labor tan importante", agregó Daza."La verdad ha sido una noche roja, no se han aprobado los artículos, pero no está todo mal. Se pusieron de acuerdo los distintos grupos y colectivos para rechazar y poder rearmar el sistema político, debido a que como fue presentado está muy complejo", complementó Daniel Sitngo.

