El Reino Unido prohíbe importaciones de acero y hierro fundido de Rusia

LONDRES (Sputnik) — El Reino Unido prohíbe las importaciones de productos de hierro y acero de Rusia, informó el Ministerio de Exteriores británico. 13.04.2022, Sputnik Mundo

La nota indica que estas medidas apuntan a las fuentes clave de ganancias de las autoridades rusas y buscan "frustrar las ambiciones militares" de Moscú.El 6 de abril se dio a conocer que a partir de esta semana el Reino Unido prohíbe las exportaciones a Rusia de equipos para la refinación de petróleo.Además, la Autoridad de Recursos Comerciales del Reino Unido informó que analizaría el tema de reasignar los contingentes arancelarios para las importaciones de acero procedentes de Rusia y Bielorrusia a otros países exportadores, a fin de evitar una posible escasez.El 13 de abril Londres amplió las sanciones individuales contra Rusia al incluir en la lista a 206 individuos, en particular el asesor de la presidencia rusa Andréi Fúrsenko, el político opositor ucraniano Víctor Medvedchuk, el propietario de la compañía de inversiones ESN, Grigori Beriozkin, y la esposa del canciller ruso, María Lavrova. Se les prohíbe la entrada al Reino Unido, y sus activos en el país serán bloqueados.Además, se imponen sanciones al presidente de la compañía petrolera Lukoil, Vaguit Alekpérov, al copropietario de la empresa de inversiones Sistema, Vladímir Evtushenkov, y al copropietario del productor de material rodante para ferrocarriles Transmashholding, Andréi Bokarev, entre otros.Estas personas, añade el documento, se someterán a la congelación de activos, la prohibición de entrada al país, así como a las sanciones de transporte, según las cuales sus barcos o aviones no podrán atracar en los puertos del Reino Unido.De acuerdo con la legislación rusa, los altos cargos, funcionarios públicos, diputados y senadores no pueden tener cuentas o mantener sus fondos en los bancos extranjeros, así como aprovechar herramientas financieras de otros países.A la vez las leyes en vigor no prohíben que los funcionarios públicos tengan propiedades en el extranjero, pero están obligados a incluir la información correspondiente en sus declaraciones de ingresos y patrimonio anuales.

