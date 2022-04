https://mundo.sputniknews.com/20220413/mas-del-70-de-los-moldavos-apoyan-negativa-de-chisinau-a-unirse-a-sanciones-antirrusas-1124346349.html

Más del 70% de los moldavos apoyan negativa de Chisinau a unirse a sanciones antirrusas

CHISINAU (Sputnik) — Más del 70% de los habitantes de Moldavia apoyan la negativa de las autoridades del país a unirse a las sanciones contra Rusia, según... 13.04.2022, Sputnik Mundo

Los ciudadanos de Moldavia debían responder cómo evaluaban el rechazo de las autoridades moldavas a unirse a las sanciones antirrusas. El 73,3% de los encuestados valora positivamente esa reacción de las autoridades del país, el 10,3% de los participantes del sondeo tienen un opinión negativa al respecto.Al mismo tiempo, el 9% de los moldavos respondió que no le importaba la situación, el 6,4% no contestó a la pregunta y el 1% afirmó que no había oído hablar de las sanciones.La encuesta se realizó entre el 7 y el 10 de abril y abarcó a 1.189 personas mayores de edad de 73 localidades, con un margen de error del 2,5%.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó el pasado 24 de febrero para en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que detenga las hostilidades.Por primera vez las restricciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema de transacciones bancarias internacionales SWIFT, el bloqueo de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo ruso.La Unión Europea aprobó ya cinco paquetes de sanciones en relación con la operación militar rusa en Ucrania, y la última tanda apunta contra los sectores clave de la economía de Rusia como los de carbón, combustibles fósiles sólidos y alimentos, entre otros.

