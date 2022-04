https://mundo.sputniknews.com/20220412/venezolanos-se-las-ingenian-para-mantener-tradiciones-catolicas-en-semana-mayor-1124322830.html

Venezolanos se las ingenian para mantener tradiciones católicas en Semana Mayor

Venezolanos se las ingenian para mantener tradiciones católicas en Semana Mayor

CARACAS (Sputnik) — En Venezuela, la tradición católica para la denominada Semana Santa es cumplida incluso por quienes no practican esta religión. Comer... 12.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-12T20:24+0000

2022-04-12T20:24+0000

2022-04-12T20:24+0000

américa latina

venezuela

💬 opinión y análisis

catolicismo

🎭 arte y cultura

salario mínimo

crisis económica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108686/13/1086861312_0:625:6001:4000_1920x0_80_0_0_4babfd2bbec23632fce6d2f274fe6abb.jpg

"Como católica siempre he respetado el no comer carnes rojas estos días. No es fácil en estos momentos cumplir con esta tradición porque el precio del pescado ha aumentado mucho, hay unos que cuestan más caro que la carne y el pollo, pero siempre uno se las ingenia al menos comprando el más económico para no dejar pasar por debajo de la mesa esta tradición", expresó Rosalinda Álvarez, de 52 años, residente Los Flores de Catia, en el oeste de Caracas.El Viernes Santo es para los católicos día de abstinencia de carnes rojas.Por ello, durante estos días optan por consumir pescado bien sea frito, asado, guisado, en sopas, o mariscos.La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (SUNDEE), un organismo del Gobierno perteneciente al Ministerio de Comercio Nacional, fijó los precios para la venta del pescado en esta Semana Santa.Estos varían por kilo, entre cerca de 9 bolívares, la moneda local (equivalentes a 2 dólares, de acuerdo a la tasa oficial de 4,42 bolívares por dólar) a 39,60 bolívares (9 dólares).Sin embargo, en algunos comercios los precios oscilan entre 2,6 dólares a 22 dólares el kilo.FeriasEl Gobierno lleva a cabo la denominada feria del pescado en todo el país, a fin de que los ciudadanos puedan adquirir este alimento a los "precios justos" establecidos por la SUNDEE.Rubén Marcano, de 61 años, albañil, opinó que el consumo de pescado se volvió un lujo pues, dijo, que los bajos salarios solo alcanzan para comprar un poco y poder cumplir con la tradición.Entretanto, Carmen Santana, de 49 años, residente del estado La Guaira (norte), contó que en su familia todos aportan dinero para comprar el pescado tradicional."En mi familia somos muy apegados a esta tradición, por lo que entre todos aportamos dinero para comprar el pescado, nos gusta comerlo no solo el viernes sino toda la semana. Es un esfuerzo que hacemos, pero es parte de nuestra creencia, y aunque la situación económica está difícil siempre buscamos la forma de mantenerla", acotó la mujer.El pasado 3 de marzo, el presidente Nicolás Maduro incrementó el salario mínimo cerca de 30 dólares mensuales.Esto supuso un incremento de 1.700%, debido a que desde mayo de 2021 el sueldo era de siete bolívares mensuales (equivalentes a 1,69 dólares).VentasLuis González, de 35 años, trabajador en una pescadería, indicó que las ventas mejoraron en comparación con los dos últimos años.Por su parte, Nerio Martínez, de 68 años, propietario de un local de venta de pescado, coincidió en que este año las ventas aumentaron un poco en comparación con igual época en otros años."No es igual que hace 15 años atrás, cuando esto se ponía que la gente no podía ni entrar de lo lleno que estaba, pero sí he visto una mejoría, las personas están comprando poco, pero al menos se llevan algo", comentó.No obstante, Maduro aseguró que su país se encuentra en "plena recuperación económica", y que esta se ha logrado con "esfuerzo propio".Venezuela salió de la hiperinflación en el 2021, después de cuatro años, de acuerdo con Maduro.Mientras, el Banco Central de Venezuela informó que la inflación desacelera y en marzo cerró en 1,4%, siendo la cifra más baja desde hace 10 años.Venezuela enfrenta desde 2017 más de un centenar de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que bloquean su actividad económica en diversas áreas.

https://mundo.sputniknews.com/20220407/venezuela-despliega-mas-de-150000-funcionarios-de-seguridad-por-semana-santa-1124141895.html

https://mundo.sputniknews.com/20170414/pescado-semana-santa-1068390846.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kelly Carreño

Kelly Carreño

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kelly Carreño

venezuela, 💬 opinión y análisis, catolicismo, 🎭 arte y cultura, salario mínimo, crisis económica