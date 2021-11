https://mundo.sputniknews.com/20211125/venezolanos-consideran-favorables-cambios-en-la-economia-de-su-pais-en-el-ultimo-ano-1118621781.html

Venezolanos consideran favorables cambios en la economía de su país en el último año

CARACAS (Sputnik) — La economía venezolana, que desde hace varios años es noticia por su deterioro, comienza a dar una señal de cambio que los ciudadanos... 25.11.2021

En el último año, se afianzaron en Venezuela los pagos en dólares para todo tipo de transacciones e incluso la banca comenzó a operar con algunas cuentas bancarias en esta moneda.De acuerdo con el Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación de septiembre fue de 7,1% y octubre cerró en 6,8%, lo que se traduce en una de las cifras más bajas de este marcador en lo que va de 2021.El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) consideró que la desaceleración de la inflación se debe a la estabilidad que ha mantenido el precio del dólar respecto a la moneda local, el bolívar.Uso del dólarEl uso del dólar en Venezuela empezó en 2019, cuando un largo apagón eléctrico evidenció la ausencia de medios de pago en efectivo y a partir de ese momento el Gobierno comenzó a eliminar las leyes que sancionaban el uso de divisas en el país.El economista y diputado de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Tony Boza, consideró que a pesar de que esto ha sido positivo, aún muchos ciudadanos padecen las consecuencias generadas por la hiperinflación registrada en 2017."¿Ahora, por qué la gente ahorita tiene esa percepción de mejora?, primero porque la gente ha venido viendo que su capacidad adquisitiva ha mejorado, sobre todo en el sector privado", expresó.Boza señaló que los empresarios que han decidido quedarse en el país y que han comenzado a comercializar sus bienes y servicios en dólares, han optado por pagar a sus trabajadores salarios de entre 80 y 100 dólares como mínimo, lo que no ha ocurrido en el sector público."Quien tiene una fábrica, un hotel, para poder tener trabajadores necesita darles un salario para que se puedan mantener en el país, que no hagan cola en esa locura migracional por motivos económicos. El sector privado fue reconociendo un nivel de retribución salarial que está muy por encima del sector público, cosa que el sector público aún no ha entendido y no ha hecho", explicó.El salario mínimo en Venezuela es de siete bolívares (1,7 dólares), de acuerdo con el último aumento que realizó el Gobierno el 1 de mayo pasado.Este salario es incompatible con el costo de la vida en Venezuela, donde un café pequeño puede costar entre uno y cuatro dólares.Por ello, aunque para algunos el nivel adquisitivo ha mejorado, para otros la situación sigue siendo muy compleja."Sí, ahora todo es dólares, pero yo recibo bolívares. En mi casa la crisis sigue siendo la misma, todo está por las nubes y la situación laboral también está muy dura", afirmó Yadelkis Rodríguez de 37 años, secretaria de un ente público.En Venezuela el uso del dólar comenzó a imponerlo la población ante la incapacidad de ahorrar en bolívares, primero los servicios y bienes se tranzaban a precio del dólar, y en los últimos meses todo se cobra en esa moneda.Aunque para la mayoría de los ciudadanos entrevistados por esta agencia el uso del dólar ha tenido efectos positivos, la esperanza de muchos es que el Gobierno venezolano fije un salario mínimo acorde con la canasta básica, que de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) está cercana a los 800 dólares.

