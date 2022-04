https://mundo.sputniknews.com/20220412/la-demanda-de-mexico-contra-armerias-de-eeuu-podria-abrir-una-nueva-confrontacion-contra-rusia-1124321955.html

La demanda de México contra armerías de EEUU podría abrir una nueva confrontación contra Rusia

La demanda de México contra armerías de EEUU podría abrir una nueva confrontación contra Rusia

México aseguró que llegará hasta las últimas consecuencias en contra de las empresas que favorezcan el tráfico ilegal de armas hacia su territorio. Sin... 12.04.2022, Sputnik Mundo

Los 11 armerías estadounidenses demandadas por el Gobierno de México argumentaron ante las autoridades judiciales que un país extranjero no puede ejercer acción legal contra ellas porque se violarían la primera y la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.Tras escuchar ese argumento durante la audiencia, el juez Boston F. Dennis Saylor lanzó una pregunta: ¿Aceptar la demanda de México abriría las puertas para que otros países, como Rusia o Ucrania, puedan demandar a las compañías armamentistas estadounidenses?La agencia de noticias Reuters también incluyó a Rusia entre las naciones que mencionó este juez de distrito, quien no emitió una resolución final y todavía se encuentra analizando si desestima la demanda presentada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que pide una compensación de 10.000 millones de dólares en detrimento de empresas como Smith & Wesson, Sturm, Ruger & Co y Beretta USA. Lo que México argumenta es que las 11 compañías demandadas colaboran y facilitan en el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano, donde los grupos del crimen organizado son los que obtienen la mayor ventaja. El Gobierno mexicano quiere convencer a las autoridades estadounidenses, mediante informes especializados, que 16.400 armas que han sido decomisadas en el país latinoamericano entre 2011 y 2020 se vendieron por primera vez en el estado de Massachusetts. México también reclama que 500.000 armas cruzan su frontera ilegalmente cada año, un hecho que deriva en la caída de su Producto Interno Bruto (PIB) en hasta 2%. El 68% de esas armas son producidas por las empresas demandadas, entre las que también están Glock Inc, Colt’s Manufacturing y Barrett Firearms Manufacturing. El abogado mexicano Alejandro Celorio negó que México quiera llegar a un acuerdo reparatorio con las empresas armamentistas de Estados Unidos. Por el contrario: "por el momento las instrucciones que tengo como coordinador de litigio es llevar este asunto hasta sus últimas consecuencias, ante las instancias judiciales correspondientes, por lo pronto no contemplo cambiar esto hasta recibir instrucciones en contrario".

