https://mundo.sputniknews.com/20220407/el-gobierno-colombiano-promete-agilizar-extradicion-de-lider-de-clan-del-golfo-otoniel-1124149703.html

El Gobierno colombiano promete agilizar extradición de líder de Clan del Golfo 'Otoniel'

El Gobierno colombiano promete agilizar extradición de líder de Clan del Golfo 'Otoniel'

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente colombiano, Iván Duque, saludó la decisión de la justicia de autorizar la extradición del líder del Clan del Golfo, alias... 07.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-07T20:51+0000

2022-04-07T20:51+0000

2022-04-07T20:51+0000

américa latina

colombia

dairo antonio 'otoniel' úsuga david

eeuu

clan del golfo (colombia)

extradición

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/18/1117452738_0:133:1100:752_1920x0_80_0_0_5f1e8a6e509ea92c41362e224ee84668.jpg

El mandatario añadió que es importante recordar que "toda extradición de este tipo de delincuentes no es obstáculo para que se siga compareciendo a los llamados de la justicia colombiana".En ese sentido, señaló que "bajo el principio de la reparación por crímenes que han ocurrido en Colombia una vez se cumplan las penas por narcotráfico en EEUU tienen que volver al país a pagar sus penas por los delitos cometidos en su territorio".Suspender la extradiciónEste jueves 7 de abril más de 30 organizaciones sociales de Colombia pidieron en una carta abierta frenar la extradición de alias Otoniel al señalar que si se le envía a EEUU se hará "trizas la verdad" en su país.La carta añade que como en el pasado, cuando se extraditaron exparamilitares a EEUU, "la verdad se hace trizas, como la posibilidad de paz en los territorios"."Nuestras mujeres víctimas de violencia sexual no importan. Nuestros desaparecidos y asesinados no importan. Nuestros niños y jóvenes reclutados no importan. La exclusión y esta continuidad de la guerra y la violencia todos los días en nuestros territorios no importa. Nuestros desplazamientos o confinamientos no importan. La destrucción de nuestros bosques, aguas, animales, no importan. Eso no importa. Los crímenes de lesa humanidad no importan. Colombia no importa, la paz no importa", agrega el texto.Las organizaciones recuerdan que piden suspender la extradición hasta que se haga justicia en Colombia, pero que no están en contra de que lo juzguen por delitos en los EEUU.Alias Otoniel fue detenido el 23 de octubre de 2021 y a principios de noviembre EEUU pidió la extradición por delitos de tráfico de narcóticos, entre otras causas.Desde su captura ha rendido múltiples versiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, alegando tener información sobre el conflicto armado que asoló Colombia durante décadas.La JEP es un tribunal creado por el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la hoy extinta guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en 2016.El 25 de marzo, el tribunal de paz de Colombia decidió que Otoniel siga siendo juzgado por la justicia ordinaria luego de que rechazara un pedido para incluirlo dentro del proceso creado tras el fin del conflicto armado con la guerrilla de las FARC.Según la Fiscalía, por hechos cometidos en Colombia, Otoniel registraba 122 órdenes de detención por delitos como homicidio, reclutamiento ilícito, concierto para delinquir, secuestro extorsivo, terrorismo, porte ilegal de armas y narcotráfico, entre otros.El Clan del Golfo es un grupo armado ilegal, dedicado al narcotráfico, surgido tras la desmovilización de grupos paramilitares de extrema derecha en 2006.

https://mundo.sputniknews.com/20220318/colombia-10-detenidos-del-clan-del-golfo-pueden-ser-extraditados-a-eeuu-1123272568.html

https://mundo.sputniknews.com/20220325/colombia-extradita-a-eeuu-a-alias-nicolas-miembro-del-clan-del-golfo-1123595395.html

colombia

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

colombia, dairo antonio 'otoniel' úsuga david, eeuu, clan del golfo (colombia), extradición