¿Qué pasará con el cartel del Clan del Golfo de Colombia tras la caída de su líder 'Otoniel'?

Varios expertos han evaluado cómo el Clan del Golfo llenará el vacío que deja su líder Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel', tras haber sido detenido. Su... 26.10.2021, Sputnik Mundo

Con Otoniel tras las rejas a la espera de su extradición a EEUU, varios expertos creen que el fin del cartel Clan del Golfo está lejos de terminar porque el imperio criminal supervisa la producción y el contrabando de toneladas de cocaína, así como extorsiones, operaciones mineras ilegales y contrabando de armas.Así lo señala The Guardian al momento de consultar con varios expertos sobre el impacto que causará la captura de Otoniel dentro del temido cartel del Clan del Golfo.El profesor de ciencias políticas de la Universidad de Medellín Pedro Piedrahita Bustamante coincide con el activista de derechos humanos en que tras la captura de Otoniel, el cartel del Clan del Golfo reemplazará rápidamente su vacío."De ninguna manera este arresto representa una victoria en la guerra contra las drogas (…) Úsuga es una cara visible, solo el nudo de una red que opera en diferentes partes del mundo (…) Las redes criminales internacionales son flexibles y no siempre tienen una estructura piramidal, pero esto podría causar guerras internas en la red que llevarían a más violencia en partes del país", señaló.Mientras que la analista de International Crisis Group en Colombia Elizabeth Dickinson pone en duda si el cartel podrá continuar la organización interna que mantenía Otoniel ya que sin él, serán muchos los candidatos con ambiciones de poder que querrán asumir su lugar.Los expertos coinciden en que el arresto de Dairo Antonio Úsuga es uno de tantos entre los capos del narcotráfico que han terminado asesinados o capturados como el caso de Pablo Escobar en 1993 o la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán en 2016 que no afectó en casi nada al flujo del tráfico de drogas hacia EEUU y Europa.

