"EEUU generó el conflicto en Ucrania": la maquinaria del mundo unipolar contra Rusia

"EEUU generó el conflicto en Ucrania": la maquinaria del mundo unipolar contra Rusia

La escritora e investigadora colombo-venezolana María Fernanda Barreto aseguró en entrevista con Sputnik que el conflicto que actualmente se vive en Ucrania es... 07.04.2022

y"América para los americanos" dijo James Monroe en 1823, la frase en la cual se basa la doctrina que lleva por nombre su apellido y que dio paso a la famosa idea del Destino Manifiesto bajo la cual Estados Unidos ha sustentado su política injerencista y expansionista amparado bajo las falsas banderas de libertad y democracia. Estados Unidos, asegura María Fernanda Barreto en una charla con Sputnik, se ha construido en una base de supremacía blanca y anglosajona con la que se perpetrado no solo conquistas territoriales, sino también el exterminio de los pueblos originarios de los territorios de América del Norte, una política que el tiempo no ha frenado y que, por el contrario, busca conservar a como dé lugar y un ejemplo de ello es el conflicto que se vive en Ucrania. "Ha sido Estados Unidos quien ha generado esta guerra y la ha generado por razones geopolíticas. Porque ese mundo unipolar que se había construido a partir de la desintegración de la Unión Soviética en el cual Estados Unidos tomaba las principales decisiones de la humanidad estaba en una profunda crisis porque el poder de EEUU está siendo cuestionado no solamente por los pueblos del sur, sino además por potencias emergentes en las cuales destacan China y Rusia", asevera Barreto. En el tablero geopolítico, solo hay dos potencias que le pueden hacer frente a Estados Unidos: Rusia y China, es por eso que al atentar contra las conexiones que Moscú ha tejido con el resto de Europa y que han levantado su economía, la política unilateral por la que autoridades estadounidenses abogan, podría tomar fuerza. "Estados Unidos quiere sacar a Rusia del tablero geopolítico y, en ese sentido, atentar contra las conexiones que estaba haciendo Rusia con Europa [...] Y por otro lado desplazarla también políticamente y militarmente para centrarse en un conflicto con China, que es la potencia que realmente le preocupa a Estados Unidos", explica la escritora colombo-venezolana. Pero no solamente es una cuestión política y económica, en este conflicto, afirma Barreto, se juega también el poder que históricamente ha ostentado Estados Unidos y que recientemente se ha visto cuestionado tanto por los países del sur de América como por Rusia. "Estados Unidos ha decidido retomar con fuerza su control sobre el hemisferio occidental. Ha relanzado la doctrina Monroe sobre nuestra América y con esta guerra busca pauperizar las condiciones económicas de Europa, involucrarlas en un conflicto", subraya.Las fobias de Occidente La política expansionista de Estados Unidos también ha sembrado fobias. Empezando por su racismos contra las comunidades originarias dentro de su mismo territorio, pasando por las comunidades africanas, y terminando con el reciente discurso contra el pueblo ruso. Sin embargo, la rusofobia estadounidense no es nueva, explica Barreto; ésta tiene su raíz desde la segunda posguerra, cuando Estados Unidos se convirtió en una de las dos potencias del mundo bipolar y surge entonces la fobia contra el comunismo que se expresa en la Guerra Fría en donde el mundo "se dividió en los comunistas y 'los buenos'", según el discurso de Occidente.Aunque esta no es la única fobia sembrada desde Occidente, pues también está la islamofobia y la sinofobia, el discurso contra el pueblo de Rusia ha alcanzado otros niveles, indica la investigadora. Pero estas actitudes no son solamente fomentadas por autoridades o políticos, sino también por los medios de comunicación occidentales que claramente obedecen a los intereses imperialistas de Estados Unidos. "Lo que nos demuestra es que esta pretendida democratización de las comunicaciones es absolutamente falsa y que estamos viviendo en un mundo donde la comunicación continúa en manos en manos corporaciones al servicio de los intereses de Occidente e imperialistas", dice.

