¿"Crímenes de guerra" en Bucha? Así es como Occidente se maneja desde la hipocresía

"Que empiecen con el bombardeo de Yugoslavia y la ocupación de Irak", sentenció la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, al ser cuestionada sobre la petición de Biden para crear un tribunal sobre Ucrania y juzgar lo que calificó como crímenes de guerra por parte de Rusia en Bucha.El especialista señala que alrededor del conflicto en Ucrania, la hipocresía desde Occidente no empezó hace un mes, sino desde 2014 que se instaló un régimen ucraniano con la ayuda de Estados Unidos."El golpe de Estado fue patrocinado por Estados Unidos, participaron incluso paramilitares extranjeros además de batallones neonazis que hoy forman parte del Ejército ucraniano", aseveró.La gente que es orillada a consumir el contenido de los medios occidentales debido al bloqueo de canales como Sputnik y RT, no saben sobre los abusos cometidos desde hace ocho años en Donbás por parte de los grupos neonazis, los cuales también han sido beneficiados económicamente y con armamento por parte de Estados Unidos, recordó Nader.Con el coincide la historiadora e internacionalista mexicana Ana Teresa Gutiérrez del Cid, quien severa que el caso de Bucha está planeado para que la condena internacional en contra de Rusia sea aún más intensa. Sobre la respuesta de Rusia a la petición de Biden para que Moscú sea investigado por crímenes de guerra, Gutiérrez del Cid sentenció que la postura de Estados Unidos es hipócrita, pues ni este país ni la OTAN fueron sancionados ante los horrores cometidos en Yugoslavia, Irak y Siria.Al respecto, el coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México, José Ignacio Martínez, asegura que los dichos de Biden sobre la creación de un tribunal para culpar a Rusia de crímenes de guerra es una condena tajante que llega sin una investigación previa del caso.Con el montaje de Bucha, indicó el especialista, se socava lo que Rusia pretendía mostrar al mundo en días recientes: la existencia de laboratorios bioquímicos en Ucrania sostenidos con apoyo de Estados Unidos.El manejo de la desinformación y el discurso de condena constante contra Rusia ha generado que la rusofobia tome vuelo. Y aunque este fenómeno no es nuevo, lo cierto es que ante el linchamiento, el pueblo ruso también se ha visto afectado por los estigmas que recaen sobre él desde hace décadas. Este comportamiento fomentado desde Occidente raya ya en los límites de lo irracional, aseguró Gutiérrez del Cid, quien incluso señaló que se han usado tácticas propagandísticas que remiten a los nazis.

