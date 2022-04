https://mundo.sputniknews.com/20220407/analista-militar-de-eeuu-sostiene-que-los-civiles-de-bucha-fueron-matados-por-ucranianos-1124115986.html

Analista militar de EEUU sostiene que los civiles de Bucha fueron matados por ucranianos

Analista militar de EEUU sostiene que los civiles de Bucha fueron matados por ucranianos

NUEVA YORK (Sputnik) — La gente de Bucha, ciudad cercana a Kiev, murió a manos de militares ucranianos, declaró el analista militar estadounidense Scott... 07.04.2022, Sputnik Mundo

defensa

eeuu

rusia

ucrania

europa

operación militar especial de rusia en ucrania

El analista recordó que, según militares rusos, ellos estuvieron en Bucha durante unas semanas y tenían buenas relaciones con la población local."Lo sabemos porque la policía nacional ucraniana publicó un anuncio en el que decía que su grupo se dirige a Bucha el 1 de abril para efectuar la limpieza y liquidar a los colaboracionistas", agregó.Es una conducta contraria a la actitud de los rusos, consistente en tratar con respeto a los habitantes de Ucrania y procurar no hacer daño a la población civil, recordó el analista."Ucrania en cambio declara: si ustedes cooperaron con los rusos, morirán. En redes sociales hay un video en que un alto representante político dice a los habitantes de Bucha: queden en casa, la policía nacional efectúa limpieza", continuó Ritter.A su juicio, los integrantes de los grupos de represión ucranianos disparaban contra la gente en la calle, tocaban a las puertas de quienes cooperaron con los militares rusos y los mataban.El analista también llamó la atención sobre que la mayoría de los cuerpos que aparecen en el vídeo tienen una venda blanca en la manga, los habitantes de Bucha las ponían para decir a los rusos: "estamos del lado de ustedes, no nos maten". También constató que "al lado de cada cuerpo estaba la caja verde de la ración de soldado, la que ellos llevaban en el momento de ser baleados"."Estas personas no fueron matadas por los rusos, sino por los ucranianos. Pero aquí [en EEUU] no promueven esta tesis, sino que afirman lo contrario", declaró Ritter.El experto también dijo que los cuerpos no tienen el aspecto de aquellos que están en el suelo desde el momento de salida de las unidades rusas. "Lo que ustedes vieron en la TV son personas asesinadas hace poco. Tenemos los testimonios de un periodista mexicano que llegó a Bucha el mismo día en que los ucranianos lo anunciaron. Él sacó unas fotos de los cuerpos. Dijo que la sangre estaba fresca y que estas personas habían sido matadas hacía poco, refirió.El 3 de abril las autoridades ucranianas y los medios de comunicación internacionales difundieron numerosas imágenes en las que aparecen cadáveres de civiles, algunos maniatados, en las calles de Bucha, situada al noroeste de Kiev. La localidad estuvo bajo el control de las tropas rusas, que la abandonaron el pasado 30 de marzo.El Ministerio de Defensa ruso calificó las fotos y vídeos publicados de "un nuevo montaje", al asegurar que durante la estancia de los militares rusos en la ciudad "ningún civil local sufrió agresión alguna".El Kremlin rechazó en términos categóricos la implicación de militares rusos en asesinatos de civiles en Bucha e insistió en que haya un debate internacional al respecto, pero a la vez se mostró escéptico ante la posibilidad de que se lleve a cabo "una investigación verdaderamente imparcial".

