EEUU no participará en reuniones del G20 en las que Rusia esté presente

"El presidente [Joe] Biden ha dejado claro, y ciertamente estoy de acuerdo con él, que no puede ser lo mismo para Rusia en ninguna de las instituciones financieras (…) Ha pedido que se retire a Rusia del G20 y he dejado claro a mis colegas de Indonesia que no participaremos en una serie de reuniones si los rusos están allí", dijo la funcionaria en una audiencia en el Congreso de EEUU.