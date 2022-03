https://mundo.sputniknews.com/20220323/embajadora-rusa-en-indonesia-la-visita-de-putin-a-la-cumbre-del-g20-sigue-en-la-agenda-1123460377.html

Embajadora rusa en Indonesia: la visita de Putin a la Cumbre del G20 sigue en la agenda

BANGKOK (Sputnik) — La visita del presidente ruso, Vladímir Putin, a la cumbre del G20 que se celebrará en Indonesia a finales de 2022 sigue en la agenda, dijo... 23.03.2022, Sputnik Mundo

"Por supuesto, esto dependerá de una serie de circunstancias, principalmente de la situación con el coronavirus, y esta situación está mejorando ahora", añadió Vorobieva.La embajadora también señaló que recientemente aparecieron pedidos de excluir a Rusia del G20 debido a la operación especial de Rusia en Ucrania."El foro del G20 no es una plataforma para discutir o resolver este tipo de crisis, es un foro cuya tarea es mejorar la situación económica y resolver los problemas económicos", subrayó Vorobieva.La diplomática señaló que excluir a Rusia de este foro no ayudaría en absoluto a resolver los problemas económicos, sino que generaría un resultado opuesto."Esperamos de verdad que el Gobierno indonesio no sucumba a las presiones de nadie en este asunto", concluyó la embajadora rusa.Indonesia ostenta la presidencia rotatoria del G20 en 2022.

