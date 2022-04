https://mundo.sputniknews.com/20220405/embajador-adjunto-ruso-ante-la-onu-niega-la-posibilidad-de-usar-armas-nucleares-en-ucrania-1124007190.html

Embajador adjunto ruso ante la ONU niega la posibilidad de usar armas nucleares en Ucrania

Embajador adjunto ruso ante la ONU niega la posibilidad de usar armas nucleares en Ucrania

ONU (Sputnik) — El representante permanente adjunto de Rusia ante la ONU, Dmitri Polianski, negó la posibilidad de utilizar armas nucleares durante la... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T07:58+0000

2022-04-05T07:58+0000

2022-04-05T07:58+0000

defensa

onu

rusia

ucrania

dmitri polianski

europa

operación militar especial de rusia en ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0e/1123052250_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d0b5e3c7d714a102e12535c8b01d49f4.jpg

Según Polianski "el uso de armas nucleares por parte de Rusia solo es posible en respuesta al uso de armas nucleares y de otro tipo de armas de destrucción masiva en su contra ella o contra sus aliados o en caso de agresión con armas convencionales que amenace la existencia del estado".Rusia, agregó se adhiere al principio de que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y por lo tanto no se debe desatar.Además calificó de infundadas las declaraciones de políticos y expertos occidentales de que Rusia pueda utilizar armas nucleares contra Ucrania.Rusia inició el pasado 24 de febrero una "operación militar especial" en Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, reconocidas por Moscú tres días antes como Estados soberanos, necesitan ayuda frente a la agresión de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.Numerosos países condenaron la actuación de Rusia en Ucrania y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible en un intento de presionar a Moscú para que retire sus fuerzas del territorio ucraniano.

https://mundo.sputniknews.com/20220322/el-kremlin-rusia-usaria-armas-nucleares-solo-en-caso-de-amenaza-a-su-existencia-1123432552.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

onu, rusia, ucrania, dmitri polianski, europa, operación militar especial de rusia en ucrania