https://mundo.sputniknews.com/20220405/dolarizar-argentina-solucion-a-la-inflacion-o-la-destruccion-economica-absoluta-1124037561.html

Dolarizar Argentina: ¿solución a la inflación o la "destrucción económica absoluta"?

Dolarizar Argentina: ¿solución a la inflación o la "destrucción económica absoluta"?

La idea de dolarizar la economía argentina vuelve a ser defendida como una manera de combatir la inflación, aunque puede tener una contracara peligrosa. En... 05.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-05T19:17+0000

2022-04-05T19:17+0000

2022-04-05T19:17+0000

américa latina

argentina

ecuador

panamá

dólar

📈 mercados y finanzas

inflación

💶 divisas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1c/1112662053_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_74bb49f2bc1978d0f882664db7987679.jpg

Si bien la dolarización es vista como una solución para combatir la inflación, apostar a una mayor integración del mercado y reducir costos de transacción, de manera contraria, puede considerarse un sistema que conduce a la pérdida de soberanía económica del país e incluso, a crisis.Que el dólar estadounidense se convierta en la moneda oficial de Argentina forma parte de un debate que resurgió en Argentina a partir de un proyecto de ley lanzado este 28 de marzo por el diputado opositor de la coalición de derecha Juntos por el Cambio, Luis Alejandro Cacace.Sin embargo, la idea —que tiene como principal objetivo combatir la inflación y es también compartida por el diputado de la formación de derecha La Libertad Avanza, Javier Milei— no es nueva y fue también esbozada años atrás por el exministro de Economía Domingo Cavallo, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999).Ventajas y desventajas de la dolarizaciónEl economista y politólogo argentino Nicolás Dvoskin dijo a Sputnik que "quienes proponen dolarizar la economía lo hacen a partir de la idea de que eso va a ser una solución a la inflación", al considerar que la emisión de moneda por parte del Banco Central la provoca.Bajo esta línea de razonamiento, tomar "una moneda externa como moneda de circulación legal, impidiendo que el Banco Central emita moneda, eliminaría la posibilidad de que haya inflación", explicó el analista, en relación a las ventajas que se sostienen desde los discursos que defienden una reforma de esta categoría.Dvoskin también señaló que desde los defensores de la dolarización "se plantean como ventajas una mayor integración al mercado mundial, una reducción de los costos de transacción, generar una especie de eliminación de una serie de restricciones que funcionan en la economía".Sin embargo, esas posturas propuestas no contemplan las desventajas que acarrea un sistema dolarizado.Para el especialista, que también es investigador del Centro de Estudios e Investigaciones Labores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), el Gobierno argentino pierde la posibilidad de influir en la política monetaria puesto que carece de herramientas.Durante la pandemia de COVID-19, apuntó el experto, los países emitieron dinero con destino a fondos especiales para la cobertura de la emergencia sanitaria, algo que sería imposible de realizar en una economía dolarizada."El Estado pierde el control de las tasas de interés, gran parte del control del sistema bancario", sostuvo y agregó que "también hay una cuestión respecto al tipo de cambio que se establece".Otra de las desventajas es que "el tipo de cambio nominal—que muestra el precio de la moneda extranjera expresado en la moneda local— también deja de ser controlado por el Estado". El analista señaló que, en todo caso, "lo que puede variar sería el tipo de cambio real—sirve para comparar los precios de las canastas de bienes nacionales respecto al resto del mundo—, pero el nominal quedaría fijo, lo cual también reduce el margen de acción posible de los Estados".Para Dvoskin, quienes plantean dolarizar la economía se acogen a "respuestas simplistas" rechazadas por gran parte de la ortodoxia por ciertos elementos de la autonomía del Gobierno o de la posibilidad del quehacer político económico que se perderían.Dolarizar sin dólaresArgentina vivió la experiencia de la convertibilidad cuando en 1991 se fijó el valor de la moneda argentina a 1 peso por dólar estadounidense, lo que requería al Banco Central del país mantener sus reservas de dólares equiparadas con el efectivo en circulación. La política fue establecida en la Ley de Convertibilidad del Austral impulsada por Domingo Cavallo como ministro de Economía.De acuerdo a Dvoskin si bien esta experiencia no es igual a una dolarización, es parecida, "en el sentido de la reducción de los elementos influyentes en la política económica"."Había efectivamente variaciones de instrumentos distintos; por ejemplo los bonos en pesos pagaban un interés más alto que los bonos en dólares, no habían ciertos instrumentos de política económica vigentes todavía aunque se pudiera, aunque tuvieras un tipo de cambio fijo y estable", explicó.La convertibilidad en el país implicó un control de la inflación pero no porque el Banco Central no pudiera emitir sino como consecuencia del "tipo de cambio barato, el dólar barato, con la apertura importadora que hacía que los precios no pudieran subir demasiado porque podían competir con importaciones y con el freno a las negociación colectiva a través del desaliento de las paritarias, lo que llevaba a un contexto de creciente desempleo que obviamente limitaba la posibilidad de los sindicatos de reclamar mayores salarios".Más allá de las desventajas generales que implica la dolarización, llama la atención que estas propuestas se realicen en Argentina dada la escasez de dólares en el país.Para el experto es necesario cuestionarse a qué tipo de cambio se va a hacer esa conversión de los pesos en circulación a dólares y menciona que algunos cálculos que están en circulación advierten de una devaluación brutal de 40 veces para el cambio oficial o 20 veces en el cambio paralelo."Incluso si la dolarización fuera una buena idea en algunos casos, Argentina en este momento no reúne ninguna condición necesaria, justamente porque no tiene dólares y dolarizar sin dólares no tiene ningún sentido", reflexionó.Ecuador y Panamá: ¿éxitos o fracasos?Ecuador es el caso más reciente de la región. En el año 2000 el país estableció el dólar como medio de pago obligatorio luego de una crisis económica e inflacionaria en la década de los 90.De acuerdo a Dvoskin, a diferencia de como lo plantean otros políticos, el caso ecuatoriano "no es un caso de éxito en términos del devenir económico".La adopción del dólar en Ecuador como única moneda "si es un caso de éxito en la reducción de inflación, pero, viene de la mano de la precisión cambiaria, de lo que implica en Ecuador el dólar barato que termina habiendo (...) y el caso ecuatoriano lo que demostró con claridad es que, sobre todo durante los años de Rafael Correa (2007-2017), es muy difícil salir de la dolarización"."Eso ha implicado para Ecuador un montón de limitaciones en términos de la posibilidad de hacer políticas (...), si bien quienes reivindican la dolarización hablan de Ecuador como el caso testigo de lo que funciona bien", aclaró.Panamá es otro de los países que también adoptó esta política económica, pero con anterioridad. En 1904 fijó al dólar como su moneda oficial junto al balboa, la moneda nacional.En la actualidad, el balboa, si bien persiste en el país, tiene un uso completamente restringido y sus billetes ya no circulan.Dvoskin reparó en que la realidad nacional de Panamá es distinta dado que "funciona en gran medida como una guarida fiscal, que tiene ingresos de dólares por motivos no solo financieros sino muchas veces, financieros ilegales y parte de la economía de Panamá funciona de eso".De acuerdo al especialista, no hay casos exitosos de la dolarización en términos concretos y los que aparecen son "éxitos si se quiere relativos en ciertas condiciones".Para el economista, la discusión "tiene que ir por el lado de pensar hasta qué punto es que estas alternativas aparecen como ciertos manotazos de ahogado, ciertas búsquedas de generar impacto" cuando, en vez de ser una solución para el desarrollo, es más probable que "termine generando una crisis económica enorme de la cual, encima, después no tenés herramientas para salir".

https://mundo.sputniknews.com/20220330/dolarizar-la-economia-en-argentina-una-polemica-idea-que-vuelve-al-debate-1123804725.html

https://mundo.sputniknews.com/20201016/causa-y-efecto-las-consecuencias-de-la-dolarizacion-en-paises-latinoamericanos-1093141070.html

https://mundo.sputniknews.com/20191120/esta-dolarizada-la-economia-venezolana--1089379392.html

https://mundo.sputniknews.com/20180913/peso-dolar-crisis-economia-inflacion-1081947363.html

argentina

ecuador

panamá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Camila Bentancor Santana https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1115734853_68:71:719:722_100x100_80_0_0_4bfbc7fcb2612f714809b42ca5def97e.jpg

argentina, ecuador, panamá, dólar, 📈 mercados y finanzas, inflación, 💶 divisas