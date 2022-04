https://mundo.sputniknews.com/20220404/la-compania-letona-latvijas-gaze-estudia-la-opcion-de-pagar-en-rublos-por-el-gas-ruso-1123963195.html

La compañía letona Latvijas Gaze estudia la opción de pagar en rublos por el gas ruso

La compañía letona Latvijas Gaze estudia la opción de pagar en rublos por el gas ruso

MOSCÚ (Sputnik) — La compañía letona Latvijas Gaze está evaluando la demanda de Rusia de cobrar en rublos el suministro del gas natural a los llamados países... 04.04.2022, Sputnik Mundo

2022-04-04T04:42+0000

2022-04-04T04:42+0000

2022-04-04T04:42+0000

economía

📈 mercados y finanzas

letonia

europa

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/14773/78/147737886_0:234:3426:2161_1920x0_80_0_0_2be2a234b35b3e036b0d4267da1e31c7.jpg

"La primera impresión es que dicho procedimiento de pago, en rublos rusos, no viola formalmente el régimen de sanciones y es posible. En la actualidad, Latvijas Gaze continúa analizando a fondo el cambio en el método de pago propuesto tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de los intereses comerciales del grupo", anunció la empresa este 3 de abril.El presidente y director ejecutivo de la compañía, Aigars Kalvitis, aseguró que las reservas del gas en los almacenes son "suficientes para cumplir sus obligaciones contractuales con los hogares y otros clientes". "La decisión de no bombear gas a través de gasoductos en abril se tomó en vista de los precios históricamente altos del gas natural en este mes, lo que conduciría a precios de venta de gas natural desproporcionadamente altos a nuestros clientes y haría que tales ofertas no fueran competitivas", aclaró.El grupo Latvijas Gaze se autodefine como uno de los líderes del sector energético del Báltico, la empresa se dedica al comercio mayorista y la distribución del gas natural en Letonia, Lituania y Estonia.El 23 de marzo pasado, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que los países a los que Moscú considera "inamistosos", entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea (UE), tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones.La iniciativa se presentó después de que esos países impusieron numerosas sanciones individuales y sectoriales a Rusia en respuesta a su operación militar en Ucrania.El líder ruso recalcó que su país seguiría cumpliendo con sus contratos a rajatabla, con los volúmenes y los precios establecidos.El Grupo de los Siete (G7), compuesto por Estados Unidos, Japón, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia y Canadá), rechazó la demanda rusa de pagar los recursos energéticos en rublos, alegando que se trata de un incumplimiento unilateral de los contratos.El precio del gas en el mercado europeo se disparó en los últimos meses, marcando máximos históricos.Actualmente la UE importa el 90% del gas que necesita y Rusia sigue siendo su mayor proveedor con el 40% de los envíos.De acuerdo con un decreto presidencial emitido a finales de marzo, las empresas de países hostiles tendrán que solicitar la apertura de las cuentas en rublos en el banco ruso Gazprombank, podrán abonar las sumas correspondientes a los suministros del gas en sus monedas nacionales, tal y como lo estipulan los contratos actuales, y el banco, a su vez, las convertirá en rublos según el cambio de la bolsa de Moscú.La comisión gubernamental rusa para el control de las inversiones extranjeras tendrá el derecho de otorgar a empresas extranjeras el permiso para realizar transacciones con Gazprom sin cumplir con los nuevos requisitos.

https://mundo.sputniknews.com/20220402/gazprom-declara-cumplir-sus-compromisos-de-transito-del-gas-a-traves-de-ucrania-1123930544.html

https://mundo.sputniknews.com/20220402/el-surgimiento-de-una-economia-multilateral-el-rublo-respaldado-por-oro-lo-podria-cambiar-todo-1123937780.html

letonia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, letonia, europa, gas