Costa Rica: "Ambos candidatos representan la ortodoxia económica"

Con un final muy reñido, el país centroamericano elige presidente el domingo 3 de abril entre el exmandatario José María Figueres y el exministro de Hacienda Rodrigo Chaves.

2022-04-01T22:05+0000

2022-04-01T22:05+0000

2022-04-01T22:05+0000

costa rica

elecciones

balotaje

Unos 3,5 millones de costarricenses están convocados a las urnas para unas elecciones marcadas por un desencanto social. Los motivos responden a la falta de propuestas de los aspirantes y una campaña centrada en la descalificación personal.El balotaje enfrentará al candidato del Partido Liberación Nacional y expresidente José María Figueres (1984-1989) y al exministro de Hacienda Rodrigo Chaves (2019-2020) del Partido Progreso Social Democrático.Carlos Cascante Segura, profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica, dijo a Telescopio que "el resultado es muy incierto por la poca diferencia que existe entre ambos candidatos", según las últimas encuestas.De acuerdo con el entrevistado, esta situación "es muy difícil de soportar para un sistema electoral donde se vota el pesimismo y no se ve una renovación".Cascante Segura sostuvo además que ambos presidenciables "representan la ortodoxia económica" y no considera que haya cambios en ese sentido."Hubo muy poca discusión sobre el déficit fiscal, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y la enorme desigualdad social que experimenta el país", afirmó el docente.En su análisis, el entrevistado aseguró que durante la campaña se dejó de lado la defensa de los derechos de las mujeres y los niños, "olvidados" por ambos candidatos a la presidencia."Cayeron en diatribas personales, en un espectáculo apabullantemente triste. Si hay cambios en las políticas sociales será por la presión social y no por el interés del próximo presidente", opinó.Según el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la intención de voto de Chaves es de 41%, mientras Figueres se ubica en segundo lugar con el 38%.Costa Rica es uno de los países más desiguales de América Latina con una deuda externa, equivalente a 70% del PBI, altos índices de pobreza cercanos al 23% y una tasa de desempleo en el orden del 14%.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

