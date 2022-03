https://mundo.sputniknews.com/20220330/que-proponen-figueres-y-chaves-para-costa-rica-1123762170.html

¿Qué proponen Figueres y Chaves para Costa Rica?

Ambos realizaron este 29 de marzo su último debate de cara al balotaje del próximo 3 de abril, cuando la ciudadanía elegirá quién llevará las riendas del país en los próximos cuatro años, si el veterano representante del Partido Liberación Nacional (PLN, centro) o el inesperado contendiente de Partido Progreso Social Democrático (PPSD, socialdemócrata).Como era de esperar, tanto Figueres como Chaves se vendieron como la solución a los problemas del país de la "Pura Vida", sumido en una crisis de credibilidad política acentuada por la gestión del aún gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), el gran derrotado el pasado 6 de febrero, durante la primera vuelta.Figueres, quien gobernó el país entre 1994 y 1998, cree que la gente le votará por su veteranía, su conocimiento del intríngulis del poder político, su capacidad para la toma de decisiones y la experiencia para "rescatar a Costa Rica"."Tengo la experiencia para progresar, pues he estado en gobierno y no necesito llegar a aprender, porque el país necesita de la experiencia, de la capacidad, de los equipos de hombres y mujeres, y de los contactos internacionales para poder ser rescatado de esta crisis en que nos han metido", aseveró el exmandatario.Sin embargo, las encuestas dan como favorito a su rival, un economista curtido —y cuestionado— en el Banco Mundial, que además tuvo un paso fugaz como ministro de Hacienda de la actual administración, durante el cual propuso incrementar los impuestos.Es más, aseguró que su campaña ha sido atacada porque representa un auténtico cambio de rumbo, la disposición de un movimiento popular a "gobernar para la mayoría y no para grupos de interés" dentro de las administraciones de las últimas cuatro décadas."Creo tener los valores, las habilidades, la experiencia internacional, contactos internacionales muy de alto nivel. Y sé cómo manejar esta crisis, no solo a la que nos trajeron, sino la que se avecina por razones de la economía mundial", acotó Chaves.Político de razaFigueres vuelve como candidato del histórico PLN, tras ser el candidato más votado en la primera vuelta (27,4% de apoyo), aunque el respaldo fue insuficiente para sellar su triunfo. Chaves lo escoltó entonces, con un 16,7%.A sus 67 años, Figueres ha prometido que, si gana la presidencia de la República, promoverá una gestión inclusiva, que respete los derechos de las mujeres y las minorías, fomente la protección del ambiente, y reduzca el desempleo, la pobreza y la explotación de hidrocarburos.También propone entablar alianzas público-privadas, invertir fondos de pensiones en obras públicas y crear infraestructura sostenible. Arrastra, eso sí, el estigma de las reformas neoliberales que aprobó durante su mandato, así como ciertos cuestionamientos legales.Soluciones técnicasContra todo pronóstico, Chaves se coló en el balotaje presidencial, y ahora lidera las encuestas de intención de voto, quizás avalado por su elevado perfil académico y conocimientos técnicos para proponer soluciones a problemas como la pobreza, agravada por la pandemia de COVID-19.Nacido en 1961, Chaves es doctor en Economía y trabajó para el Banco Mundial (BM) durante casi 30 años, y fue su representante en Indonesia. Sin embargo, dejó la institución tras ser denunciado por dos empleadas por acoso sexual, las cuales él ha negado una y otra vez.Pese a su salida del BM por la puerta trasera, el presidente Carlos Alvarado lo nombró su ministro de Hacienda en octubre de 2019, pero sus discrepancias con la política fiscal de la administración del PAC condujeron a su destitución a los pocos meses.De imponerse el próximo 3 de abril, Chaves quiere aplicar una reforma fiscal para reordenar el presupuesto público, aumentar las inversiones en energía verde, controlar los gastos, eliminar las persones de lujo y proponer una pensión mínima universal.IndecisiónPor lo pronto, los sondeos sugieren que una quinta parte de la ciudadanía no tiene claro por quién votará el 3 de abril, cuando 3.541.908 ciudadanos están registrados para ejercer su derecho al sufragio entre las 06.00 (12.00 GMT) y las 18.00 hora local (00.00 GMT).La primera vuelta se caracterizó por un alto índice de abstención, pues cerca del 60% del padrón ni se molestó en acudir a las urnas.

