Rodrigo Chaves, el exministro que aspira a presidir Costa Rica

SAN SALVADOR (Sputnik) — Contra todo pronóstico, el economista Rodrigo Chaves llegó al balotaje y espera ganarlo, sobre todo para dejar atrás ciertas polémicas... 31.03.2022, Sputnik Mundo

El candidato del Partido Progreso Social Democrático (PSD, centro) logró el 16,7% de los votos en la primera vuelta, disputada el pasado 6 de febrero, para desplazar a otros aspirantes mejor posicionados, como Fabricio Alvarado o Lineth Saborío.Ahora lidera las encuestas de intención de voto, quizás avalado por su elevado perfil académico y conocimientos técnicos para proponer soluciones a problemas como la pobreza, agravada por la pandemia de COVID-19.De vencer el próximo domingo a su rival, el expresidente José María Figueres, Chaves quiere aplicar una reforma fiscal, aumentar la inversión en energía verde, controlar los gastos, eliminar las persones de lujo y proponer una pensión mínima universal."Tengo una mejor visión país, tengo la experiencia manejando crisis que tiene Costa Rica hoy", aseguró el exfuncionario del Banco Mundial (BM) en el último careo antes del silencio electoral, en el que lució más dispuesto a proponer que a denostar.Incluso afirmó que su campaña ha sido atacada porque representa un auténtico cambio de rumbo, la disposición de un movimiento popular a "gobernar para la mayoría y no para grupos de interés" dentro de las administraciones de las últimas cuatro décadas.Economista globalRodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles nació el 10 de junio de 1961 en San José, Costa Rica, y es el candidato con el perfil académico más sólido: sendos doctorados la Universidad Estatal de Ohio y Harvard, en 1992 trabajó como director del Banco Mundial en Indonesia.A esa institución le dedicó casi tres décadas de trabajo, durante las cuales realizó investigaciones en América Latina y el Caribe, Europa del Este y Asia, pero su carrera acabó tras denuncias de "insinuaciones sexuales" y un "comportamiento inapropiado e indeseado" entre 2008 y 2013.Chaves calificó los señalamientos de "chismes y mentiras", y negó que fueran los motivos para irse del Banco Mundial y regresar a Costa Rica, donde fue reclutado por el presidente Carlos Alvarado en 2019 para dirigir el Ministerio de Hacienda.En dicha cartera apenas duró 184 días, salpicados por declaraciones no autorizadas y documentos filtrados, hasta que Alvarado solicitó su renuncia alegando "diferencias irreconciliables", entre ellas, con la política fiscal del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC, socialdemócrata).Soñar en grandeQuizás por su bagaje ecuménico, Chaves sueña en grande, y afirma que su país puede ser "el Singapur de Centroamérica en ingreso per cápita, el Estonia en eficiencia del Estado, el Finlandia en educación pública".Su plan de gobierno incluye bajar al 1% la cantidad de firmas para convocar un referendo, eliminar los monopolios que inflan el precio de los medicamentos, instituir la educación bilingüe obligatoria y sancionar con más severidad a los corruptos.Su llegada a segunda ronda sorprendió a muchos, sobre todo porque durante la jornada electoral fue abucheado y en varios puntos de su recorrido aquel día lo recibieron —y despidieron— con gritos de "¡acosador!", en alusión al escándalo en el BM.Favorito en las encuestasPor lo pronto, Chaves le saca ocho puntos porcentuales a Figueres en los más recientes sondeos de intención de voto, y aunque el economista se comprometió a realizar una campaña de altura, igual le dedicó varios ramalazos al exmandatario.Entre otras perlas, comentó que la preocupa "la ignorancia" de Figueres en materia económica, sobre todo por las promesas del candidato del Partido Liberación Nacional (PLN, socialdemócrata), para abaratar la gasolina y entregar casas de bien social.Si bien Figueres tiene más carretera en el complejo mundo de la política, la formación de Chaves parecería más propicia para mejorar la economía de Costa Rica, cuya deuda pública es la cuarta más alta de América Latina.¿Le bastará a Chaves su mayor experiencia en el ámbito financiero, o le pasará factura el escándalo que lo hizo irse del BM? El electorado tendrá la última palabra.

