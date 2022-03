https://mundo.sputniknews.com/20220331/peru-el-gobierno-no-libera-a-alberto-fujimori-y-respeta-el-pedido-de-la-corte-idh-1123856593.html

Perú: el Gobierno no libera a Alberto Fujimori y respeta el pedido de la Corte IDH

El Ejecutivo de Pedro Castillo cumplirá con la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de no excarcelar al expresidente. En otro orden, abordamos los efectos en América Latina con respecto a las sanciones internacionales a Rusia. Estas y más noticias en 'En Órbita'.

La medida adoptada por el Gobierno peruano implica que Alberto Fujimori (presidente entre 1990 y 2000) permanezca encarcelado hasta que el órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) decida sobre una petición de medidas provisionales.El exmandatario iba a ser liberado a raíz de una polémica orden emitida el 19 de marzo de 2022 por el Tribunal Constitucional (TC). Esta reactivó un indulto humanitario otorgado en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en 25 asesinatos cometidos en dos matanzas ocurridas durante su gobierno: la de Barrios Altos y la de La Cantuta. Por estos hechos, en 2009 fue declarado culpable.El entrevistado explicó que la CIDH "señaló en una resolución del año 2018,un fallo que hizo al Poder Judicial peruano anular el indulto decretado previamente".Por su parte, el abogado de Fujimori, César Nakazaki, calificó de "previsible" la nueva medida. "No se trata de una medida cautelar, sino de una medida de urgencia adoptada por el presidente y no todavía por la Corte", señaló.A criterio de Godoy, los argumentos expuestos por la defensa "carecen de fuerza".La hija del exmandatario, Keiko Fujimori, declaró que su familia "responsabiliza al Gobierno" de Pedro Castillo –quien la venció en las últimas elecciones– de los efectos que su decisión pueda generar en la salud de su padre.Godoy sostuvo que la decisión reafirma el "vínculo nulo" entre la oposición y el Ejecutivo. "Fuerza Popular ha votado en dos ocasiones por la vacancia del presidente y el Gobierno mantiene su distancia con el fujimorismo", afirmó."Sin embargo, existe un viejo debate donde los sectores más conservadores consideran que Perú no debería estar en la competencia contenciosa de la Corte IDH, a raíz de anteriores años de violencia y a cierta disposición a disculpar actos cometidos por el Estado en la lucha contra el terrorismo. Y por tal situación, estas personas vuelven a retomar el debate", consideró el politólogo.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— las consecuencias en América Latina con respecto a las sanciones económicas internacionales a Rusia, en relación con el conflicto en Ucrania. Y además, Italia anula el estado de emergencia por la pandemia del COVID 19 luego de más de dos años.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

