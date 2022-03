https://mundo.sputniknews.com/20220330/millonarias-perdidas-para-bananeros-ecuatorianos-por-conflicto-rusia-ucrania-1123764202.html

Millonarias pérdidas para bananeros ecuatorianos por conflicto Rusia-Ucrania

Quito (Sputnik) — La paralización de exportaciones de banano ecuatoriano a Rusia y Ucrania como consecuencia del conflicto bélico entre esos dos países ha...

Actualmente se transita la semana bananera número 13.El proceso de cultivo y recolección del banano se mide en semanas, lo que permite conocer la edad del fruto y asegurar un adecuado proceso de maduración.Hidalgo agregó las consecuencias a nivel social serán muy grandes, pues la pérdida actual del mercado ruso y ucraniano tiene efectos negativos en toda la cadena productiva del banano ecuatoriano, que se profundizarán cuanto más largo sea el conflicto.Sin mercadosLa pérdida del mercado ruso es preocupante para los exportadores, pues se trata del principal destino del banano ecuatoriano.A Rusia llega 22,3% del banano ecuatoriano, alrededor de 1,7 millones de cajas semanales.El mercado ucraniano representa 2,58% de las exportaciones de la fruta, unas 180.000 cajas semanales, que fueron reubicadas a diferentes mercados del Mediterráneo y Oriente Medio.La AEBE cuantifica las pérdidas a medida que dispone de la información estadística de Aduanas.La AEBE viene motivando a los productores y exportadores para que realicen un mecanismo voluntario de chapeo del banano, es decir, cortar el racimo para dejarlo como abono o donarlo como alimento.Diferimiento de obligacionesAnte este escenario, la AEBE pidió al Gobierno de Guillermo Lasso un diferimiento de las obligaciones tributarias.El dirigente añadió que los exportadores están tratando de reubicar la producción bananera que iba a Rusia, pero no es tan fácil dado la falta elevada demanda de transporte marítimo."Con el diferimiento estaremos en las mismas condiciones que los sectores de camarón flores, cacao… Queremos tributar anualmente", sostuvo.Sobre el ofrecimiento del presidente Lasso de buscar nuevos mercados para la fruta, Hidalgo dijo que no se puede colocar tanto volumen en otros mercados, pues el sector bananero es muy diversificado y llega a 62 destinos."Toma años poder desarrollar un mercado", advirtió.Numerosos países condenaron la operación militar que Moscú lanzó en Ucrania el 24 de febrero y activaron varias baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan infligirle a la economía rusa el mayor daño posible.Por vez primera, las sanciones incluyen la desconexión parcial de Rusia del sistema SWIFT, la inmovilización de las reservas internacionales de su Banco Central y, en el caso de países como EEUU, Canadá, el Reino Unido y Australia, el embargo sobre la importación de petróleo.SWIFT (acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication) es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.Decenas de empresas anunciaron desde finales de febrero la decisión de suspender sus negocios en y con Rusia.Según la base de datos Castellum.AI, Rusia es ahora el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria y Corea del Norte.

