¿Por qué los uruguayos en el extranjero no tienen derecho a votar?

Tras la realización del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración impulsada por el Gobierno, el escritor Jorge Majfud dialogó con GPS... 30.03.2022, Sputnik Mundo

Luego de la jornada electoral del pasado domingo, el 'No' a la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsada por el Gobierno de Luis Lacalle Pou, ha sido la opción preferida de los uruguayos en el referéndum. Sin embargo, como en otras ocasiones, los más de 600.000 uruguayos en el exterior no han podido participar en la contienda, debido a que el país sudamericano es el único en América Latina que no permite el voto desde el extranjero.En este marco, "somos casi un quinto de la población de Uruguay y, si bien no pudimos votar, estamos permanentemente informados y atentos a lo que pasa en el país", indicó el escritor. Por su parte, los uruguayos en el exterior aportan a la economía del país, "destacándose las remesas durante los períodos de crisis", sostuvo.El Uruguay se aproxima al modelo neoliberalEl problema central está en lograr un "derecho para los ciudadanos en el exterior", sostuvo. Debido a que el derecho al voto en el exterior fue una reivindicación de la izquierda, "no veo que ahora haya mucho clima, en donde hay cierta fiesta neoliberal y arrogancia de los de arriba", aseveró. Con respecto a los resultados políticos del referéndum, "Uruguay se está aproximando al modelo de la represión de la policía militarizada, lo cual es la onda a la que los uruguayos se están aproximando", concluyó Majfud.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el sociólogo argentino Mateo Compagnucci, con quien dialogamos sobre la significación política de un nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976 en Argentina.Nuevo aniversario de la última dictadura en ArgentinaComo cada 24 de marzo, Argentina recordó el golpe de Estado de 1976, que marcó el inicio de la última dictadura cívico-militar en el país (1976-1983). El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia conmemora a las víctimas de la última dictadura en Argentina, que se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983.Más aun, "haber sido parte de esta movilización tras dos años de pandemia, en los que la calle no pude ser puesta en valor por el pueblo, ha sido muy importante", indicó. En este sentido, "diversas expresiones políticas, sindicales, culturales y movimientos sociales se han encontrado en la Plaza de Mayo, el cual es un ícono tanto de expresión popular, así como también de expresión de poder", sostuvo. El balance es positivo, "ya que varios sectores han reivindicado las luchas y los ideales", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, realizó un breve análisis sobre los antecedentes de los procesos de mundialización del capitalismoproducidos durante los años noventa.Festival internacional de cineEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con Roxana Ukmar, con quien dialogamos sobre la primera edición del Festival Internacional de Cine del Fin del Mundo, que se realizará del 5 al 8 de mayo en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.

