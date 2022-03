https://mundo.sputniknews.com/20220330/la-esposa-de-will-smith-rompe-su-silencio-tras-el-escandalo-en-la-gala-de-los-oscar-1123790839.html

La esposa de Will Smith rompe su silencio tras el escándalo en la gala de los Óscar

El actor Will Smith se convirtió en carne de meme luego de que le diera una bofetada al comediante Chris Rock en plena ceremonia de los Óscar por hacer una... 30.03.2022, Sputnik Mundo

El enigmático mensaje acumuló más de 210.000 me gusta y miles de comentarios.Durante la entrega de los premios Óscar —en la que Smith se llevó su primer galardón al mejor actor por su papel del padre de las tenistas Serena y Venus Williams en la cinta Rey Richard: Una familia ganadora—, el comediante Chris Rock se mofó de la cabeza rapada de Jada que sufre de pérdida de cabello. Declaró que "no puede esperar para verla en una secuela de G.I. Jane".El esposo de Jada no dejó sin respuesta esta broma de mal gusto. Sin pensarlo dos veces, subió al escenario y le propinó una fuerte bofetada a Rock. "¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!", expresó.Tras el incidente, el actor de Men In Black se disculpó con Rock y con la Academia.

