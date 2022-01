https://mundo.sputniknews.com/20220101/mas-que-un-corte-de-pelo-esta-es-la-razon-por-la-que-jada-pinkett-smith-se-rapo-la-cabeza-1119932625.html

Más que un corte de pelo: esta es la razón por la que Jada Pinkett Smith se rapó la cabeza

Jada Pinkett Smith es conocida por no tener pelos en la lengua. Desde sus relaciones libres con su esposo Will Smith, pasando por las inclinaciones sexuales de... 01.01.2022, Sputnik Mundo

Y es que su nuevo corte es más que un fashion statement. En una publicación en su cuenta de Instagram, Pinkett Smith confesó que decidió raparse la cabeza debido a la alopecia que sufre desde hace un par de años y que ya no puede ocultar."Voy a cortarme todo hasta dejar ver el cuero cabelludo para que nadie piense que me he sometido a una cirugía cerebral, o algo así. Esta alopecia y yo vamos que ser amigas… ¡Punto!", escribió Jada al pie del video.En la grabación, en la que revela su nuevo look, la estadounidense de 50 años confiesa claramente lo que ha sido su batalla contra la alopecia y cómo decidió simplemente dejar de luchar."He estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, miren esta línea de aquí. Miren esto. Apareció así y va a ser un poco difícil de ocultar. Así que pensé en compartirlo para que no hicieran preguntas", relata la actriz mientras acaricia su cabeza totalmente rapada.Jada ya había compartido con sus seguidores que sufría de alopecia. Lo hizo en el año 2018 en su programa Red Table Talk, donde contó cómo afrontó esta situación."No es fácil de afrontar. Estoy luchando contra problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de repente, encontré que tenía puñados de pelo en mis manos", recordó.

