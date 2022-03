https://mundo.sputniknews.com/20220329/will-smith-se-disculpa-con-chris-rock-tras-bofetada-en-los-premios-oscar-1123699558.html

Will Smith se disculpa con Chris Rock tras bofetada en los Premios Óscar

Will Smith se disculpa con Chris Rock tras bofetada en los Premios 脫scar

El actor Will Smith ofreció una disculpa pública al comediante Chris Rock tras haberlo golpeado durante la ceremonia de entrega de los premios Oscar

Luego de que el momento se rob贸 los titulares de la ceremonia en la que Smith consigui贸 su primer Oscar, el actor protagonista de King Richard sentenci贸 que la violencia "en todas sus formas es venenosa y destructiva" y sostuvo que su reacci贸n fue "inaceptable y inexcusable".Smith aprovech贸 el comunicado para disculparse con Chris Rock 鈥搎uien no se ha pronunciado por el esc谩ndalo-, con los miembros de la Academia, los productores de la transmisi贸n y con la familia Williams, cuyo patriarca interpret贸 el actor en la cinta que le dio su primera estatuilla dorada."Estuve fuera de lugar y estuve mal. Estoy muy avergonzado y mis acciones no demuestran el tipo de hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y ternura", declar贸 el artista.Hasta el momento se desconoce si habr谩 alguna sanci贸n contra Will Smith, aunque la Polic铆a de Los Angeles indic贸 que el afectado no ten铆a intenciones de presentar un cargo contra el actor.En tanto, los miembros de la Academia condenaron la agresi贸n e informaron que se iniciar铆a una revisi贸n de lo sucedido para analizar posibles consecuencias.

