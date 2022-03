https://mundo.sputniknews.com/20220330/evo-morales-los-mejores-aliados-de-nuestra-revolucion-son-venezuela-cuba-rusia-1123762601.html

Evo Morales: "Los mejores aliados de nuestra revolución son Venezuela, Cuba, Rusia"

Evo Morales: "Los mejores aliados de nuestra revolución son Venezuela, Cuba, Rusia"

El presidente de Bolivia, Luis Arce, y el exmandatario Evo Morales lideraron la celebración del 27 aniversario del MAS, partido creado en 1995 por indígenas y... 30.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-30T01:31+0000

2022-03-30T01:31+0000

2022-03-30T01:31+0000

américa latina

bolivia

movimiento al socialismo (mas)

luis arce

oruro

evo morales

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1e/1123763355_0:21:1281:741_1920x0_80_0_0_8e9d51921b187c2a3bfc62e73e2a9113.jpg

Miles de personas de todo el país llenaron la avenida 6 de Agosto, en la ciudad de Oruro, para participar de la celebración de los 27 años del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido que tiene al expresidente Evo Morales (2006-2019) entre sus fundadores y que gobierna el Estado Plurinacional desde hace 15 años. Allí también estuvo el presidente, Luis Arce, quien reforzó el mensaje de unidad para el partido, ante algunas discusiones internas que se volvieron públicas en los últimos días.Oruro es una de las ciudades donde más fuerza tiene el MAS. Su alcalde es Adhemar Wilcarani Morales, sobrino del expresidente que —en su calidad de presidente nacional del partido— dirigió el acto a su gusto, con Arce y el vicepresidente, David Choquehuanca, como invitados de honor.Mientras subían al escenario, algunos militantes ataviaron al expresidente Morales, a Arce y a Choquehuanca con collares de pequeñas manzanas y cascos de la Federación de Cooperativas Mineras (Fecomin). Primero tomaron la palabra algunos dirigentes del Pacto de Unidad, conformado por las organizaciones indígenas y campesinas que apoyan al Gobierno y sustentan al movimiento.Además de ofrecer una muestra de unidad del MAS, Morales dio algunas líneas de trabajo para el partido en los próximos años."Este movimiento político en base a movimientos sociales es algo único en el mundo", dijo Morales ante miles de militantes. Y explicó que en 1995 las organizaciones indígenas campesinas "nos dijimos que también tenemos derechos políticos".Morales describió como "algo único que de la lucha comunal, de la lucha social y sindical se pase a una lucha electoral, con los principios que dejaron nuestros antepasados".También destacó que por medio del MAS los pueblos indígenas comenzaron a hacer política: "Los hermanos y hermanas del movimiento indígena originario son los más vilipendiados, los más humillados, los más odiados en las ciudades", describió Morales.Por este motivo crearon el MAS, cuyo segundo nombre es Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (IPSP)."Todos los países tienen partidos de izquierda. ¿Qué hacen? Un grupo de politólogos y profesionales se organizan y dicen: 'Ahí está el partido de los pobres y los humildes'", comentó Morales."Digan lo que digan, hagan lo que hagan el Imperio [hablaba de Estados Unidos] y la derecha boliviana, este movimiento político no llegó a la Casa Grande del Pueblo como inquilino. No estamos de paso: nos vamos a quedar para toda la vida, con la unidad del pueblo boliviano", sostuvo Morales.La segunda revolución"Hay que empezar a debatir un programa para la segunda revolución democrática cultural", anunció Morales. Esta transformación debería realizarse en los ámbitos político, económico, social, cultural, "pero fundamentalmente en la ciencia y la tecnología", afirmó.Para elaborar programas en beneficio del pueblo boliviano "no necesitamos consultores internacionales, no necesitamos expertos del Banco Mundial (BM) o del FMI (Fondo Monetario Internacional). Los mejores consultores para hacer programas son los movimientos sociales, sus dirigentes y exdirigentes", sostuvo el expresidente.Morales advirtió que la "revolución democrática cultural" no debe circunscribirse a Bolivia solamente, porque "la lucha en el mundo es por la liberación del dominio del Imperio, del capitalismo".En este sentido, relató: "En mi pequeña experiencia, no falta plata en el mundo. Hay mucha plata, pero lamentablemente está concentrada en pocas manos".También propuso apoyar a los países en transición: "Unos Gobiernos se han liberado, otros están en proceso de liberación y hay que acompañarlos. Porque lo que hicimos en Bolivia en corto tiempo es algo histórico y único", afirmó Morales.Recuerdo del Gobierno de factoSi de celebrar números redondos se trata, los 25 años del MAS se cumplieron en 2020, cuando regía el país el Gobierno de facto de Jeanine Áñez (2019-2020). El año pasado, recuperada la democracia, no fue posible realizar una concentración de estas dimensiones por la pandemia de COVID-19.Actualmente, quienes deseen vacunarse contra el coronavirus pueden acceder a la cuarta dosis, a partir de las gestiones del Gobierno de Arce, como resaltó Morales en su discurso.En cuanto al presidente Arce, en su intervención recordó los aciagos 11 meses que duró el régimen de Áñez, cuyo juicio por los delitos cometidos durante su asunción presidencial ilegal se iniciará el próximo 1° de abril.Y recordó que luego del golpe de Estado de 2019 la oposición se tomó la tarea de eliminar al MAS: "Durante el Gobierno de facto éramos perseguidos, correteados, enjuiciados, torturados inclusive. La derecha quiso eliminar al Movimiento Al Socialismo, pero los enfrentamos con éxito y ganamos con el 55% de votos a los golpistas".UnidadDías atrás, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo dio a entender que algunos diputados se beneficiaban del comercio ilegal de las hojas de coca. Al instante, toda la bancada del MAS solicitó la interpelación de la autoridad, para que aclare acusaciones tan graves.Pero Del Castillo dijo que se refería a diputados de la oposición, que oportunamente denunciaría. Igualmente el malestar en las filas del MAS se mantiene latente.En el acto del aniversario, tanto Arce como Morales resaltaron la importancia de mantener "la unidad del Instrumento Político. Es un requisito sine qua non para que avancemos y logremos nuestros objetivos, para beneficiar al pueblo boliviano", según el actual presidente."La unidad es para garantizar nuestra revolución democrática cultural. Las autoridades, como dirigentes, alcaldes, asambleístas, gobernadores, tienen cargos prestados. Los movimientos sociales nunca van a morir. Esa es la gran ventaja que tenemos", dijo Morales.

https://mundo.sputniknews.com/20220330/el-expresidente-boliviano-proclama-rebelion-democratica-y-derrota-de-eeuu-en-latinoamerica-1123760688.html

bolivia

oruro

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, movimiento al socialismo (mas), luis arce, oruro, evo morales, 📝 reportajes