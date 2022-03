https://mundo.sputniknews.com/20220330/alza-en-precio-del-petroleo-es-buena-y-mala-noticia-para-venezuela-1123810444.html

Alza en precio del petróleo es buena y mala noticia para Venezuela

CARACAS (Sputnik) — El conflicto entre Rusia y Ucrania hizo que el petróleo alcanzara su precio más alto en más de 10 años, y aunque esto le favorece a... 30.03.2022

Desde que EEUU y Europa aplicaron las sanciones contra la industria petrolera y gasífera rusa, por la operación militar especial que lanzó el pasado 24 de marzo el presidente Vladímir Putin en Ucrania, los precios del crudo aumentaron entre 139 dólares, el valor más alto, hasta 113 dólares el barril.El diputado y presidente de la comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), Jesús Faría, en conversación con la Agencia Sputnik, indicó que, además de ser productor de petróleo, Venezuela es también es importador de materia prima, por lo que se verá afectado por el impacto de las medidas económicas contra Moscú."Venezuela como país exportador se ve beneficiado con mayores ingresos, pero es un escenario que se fundamenta de manera terrible para la humanidad, es una gran distorsión para la economía mundial y va a generar grandes trastornos que afecta a todas las naciones, incluyendo a Venezuela que no solo es exportador, sino también importador de materias primas y alimentos", expresó Faría, exministro de Comercio Exterior.Aparte del petróleo y el gas, la crisis en Ucrania provocó el incremento de la gasolina, alimentos, fertilizantes, trigo, y oro, entre otros.Faría manifestó que las sanciones a Rusia atentan contra el desarrollo de la economía mundial."Se produce como resultado de la irracionalidad de una potencia imperialista que no solo crea un terrible conflicto en Ucrania, promoviendo el hostigamiento y las amenazas contra Rusia (…) Eso se manifiesta en el incremento de los precios del petróleo, del gas, de otras materias primas fundamentales para el desarrollo de la economía, de los alimentos, incluyendo los precios de fertilizantes para aumentar la producción agrícola", detalló.Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió sobre el "impacto severo" que tendrá en la economía global el incremento de los precios de la energía.ProducciónTras el veto al petróleo ruso, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su país está preparado para aumentar la producción de crudo y contribuir con la estabilidad del mercado mundial."Venezuela está preparada, una vez recuperada PDVSA (Petróleos de Venezuela S.A.) a nivel básico, estamos preparados para crecer uno, dos, tres millones de barriles si hiciera falta para la estabilidad del mundo", afirmó el pasado 7 de marzo durante una alocución.Maduro hizo el anuncio luego de la reunión que sostuvo con una delegación de Washington en Caracas el 5 de marzo, en la cual ambas partes acordaron trabajar en una agenda de interés común.Ese fue el primer acercamiento entre Caracas y Washington desde la ruptura de relaciones diplomáticas en enero de 2019.Además, el mandatario señaló que Venezuela estaba lista para venderle petróleo a EEUU.La producción de petróleo de este país caribeño oscila actualmente entre 850.000 y 1 millón de barriles diarios.No obstante, en 2017, por las sanciones impuestas por EEUU contra PDVSA la producción llegó a los niveles más bajos, al ubicarse en ese entonces en 400.000 barriles diarios.Para Faría, la posible venta del crudo venezolano a EEUU y Europa debe estar libre de condicionamientos por parte de gobiernos extranjeros."No tenemos problema en colocar nuestro petróleo en aquellos mercados donde lo requiera. Lo que se necesita son dos condiciones: que se cancele el petróleo y que el suministro esté libre de cualquier tipo de condicionamientos. No nos vamos a someter a condiciones de ninguna potencia imperial", acotó.Venezuela dejó de suministrar petróleo a EEUU tras las sanciones que este impuso contra PDVSA, las cuales le impiden cualquier transacción en el sistema financiero, desde financiamiento, hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.Por ahora, tras casi un mes de la reunión entre Caracas y Washington, el Gobierno de Joe Biden mantiene las sanciones contra PDVSA, las cuales Maduro aseguró provocaron la disminución del 99% de los ingresos de Venezuela.

