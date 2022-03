https://mundo.sputniknews.com/20220330/amlo-sobre-putin-yo-no-califico-a-nadie-no-es-la-politica-de-mexico-insultar-a-nadie-1123788715.html

AMLO sobre Putin: "Yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó adjetivar a su par de Rusia, Vladímir Putin, ante la operación militar especial que ordenó el... 30.03.2022, Sputnik Mundo

"Es un dirigente, yo no califico a nadie, no es la política de México insultar a nadie, a ningún pueblo y a ningún gobierno extranjero, le tenemos mucho respeto al presidente de China, al presidente de Rusia, al presidente Biden, de Estados Unidos", declaró en la conferencia matutina."México es respetuoso de todos los pueblos, de todos los gobiernos y no es colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos, es un país libre, independiente, soberano, con mucho orgullo", sostuvo.No obstante, recordó la posición oficial de México ante el conflicto entre Kiev y Moscú, y dijo que el país americano no puede respaldar ninguna intervención de un país en otro por su pasado colonial."Nosotros no podemos estar a favor de ninguna invasión, condenamos la invasión de Rusia a Ucrania como condenamos todas las invasiones, pero no podemos tampoco llevar a cabo un protagonismo que vaya más allá de lo prudente para mantener nuestra neutralidad", sostuvo."Lo que deseo es que se llegue a un acuerdo, que se consiga la paz, que la gente no sufra, que no se pierdan vidas humanas, es lo que deseo, y sí hay manera de que lleguen a acuerdos porque no sólo se trata de enfrentamientos de los pueblos, no, los pueblos siempre son ajenos a las decisiones que se toman en las cúpulas y que provocan las guerras, es cosa de que se arreglen arriba", sostuvo.Además de la ocupación española de México durante 300 años, López Obrador recordó las invasiones en contra del país americano que perpetraron Francia y Estados Unidos durante el siglo XIX y al inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914."Se fue España y quería venir Francia a dominarnos", destacó en referencia a la llamada Guerra de los Pasteles y la invasión articulada por Napoleón III y encabezada por el archiduque Maximiliano de Austria."Y nos liberamos y se restauró la república. Estados Unidos nos invadió dos veces", agregó López Obrador en diálogo con un reportero español durante su mensaje diario en Palacio Nacional, sede del ejecutivo federal ubicada en la Ciudad de México.

