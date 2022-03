https://mundo.sputniknews.com/20220329/rusia-expresa-preocupacion-por-la-actitud-de-kiev-contra-figuras-publicas-que-no-le-agradan-1123750527.html

Rusia expresa preocupación por la actitud de Kiev contra figuras públicas que no le agradan

Rusia expresa preocupación por la actitud de Kiev contra figuras públicas que no le agradan

ONU (Sputnik) — A Rusia le preocupa el hecho de que Ucrania tenga como objetivo a las figuras públicas que no son del agrado de Kiev en el marco de la actual... 29.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-29T21:07+0000

2022-03-29T21:07+0000

2022-03-29T21:20+0000

internacional

onu

vasili nebenzia

ucrania

rusia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/108154/54/1081545464_0:173:2835:1767_1920x0_80_0_0_17c649e05bbfcf88acc7a0e0975910b1.jpg

El diplomático enumeró una serie de figuras, entre ellas científicos, periodistas, historiadores y otros, que supuestamente han sido objeto de las autoridades ucranianas, y dijo que Rusia espera una evaluación justa de esta caza de brujas por parte de los colegas occidentales y las organizaciones de derechos humanos. Uso de vehículos oficiales de la ONU por parte de tropas ucranianasAsimismo, Nebenzia declaró que Rusia está preocupada por el uso de vehículos pertenecientes a organismos internacionales por parte de las tropas ucranianas para fines militares como el transporte de armas.Nebenzia añadió que "publicaciones en línea muestran claramente que los vehículos de reparto de DHL también han caído en manos del ejército ucraniano y están siendo utilizados para transportar armas".Las tropas rusas no son ninguna amenazaAdemás, el embajador de Moscú ante la ONU subrayó que las tropas rusas no son una amenaza a la libertad de navegación civil en las aguas alrededor de Ucrania."Las fuerzas armadas rusas no representan ninguna amenaza para la libertad de navegación civil. Para permitir embarcaciones extranjeras que se retiren de los puertos ucranianos a mar abierto hemos establecido un corredor humanitario que tiene un largo de 80 millas náuticas con tres vías de circulación. El corredor está operacional a diario de 8:00 am a 7:00 pm hora de Moscú [11:00 am a 10:00 pm GMT]. Esta información ha sido comunicada por nosotros a todas las partes interesadas", declaró.

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

onu, vasili nebenzia, ucrania, rusia, europa