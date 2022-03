https://mundo.sputniknews.com/20220328/la-decision-de-rusia-sobre-pagos-en-rublos-por-gas-no-afectara-a-la-francesa-totalenergies-1123687077.html

La decisión de Rusia sobre pagos en rublos por gas no afectará a la francesa TotalEnergies

La decisión de Rusia sobre pagos en rublos por gas no afectará a la francesa TotalEnergies

PARÍS (Sputnik) — El consorcio francés de petróleo y gas TotalEnergies no se verá afectado por la decisión de Rusia de cobrar en rublos los suministros de gas... 28.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-28T19:33+0000

2022-03-28T19:33+0000

2022-03-28T19:33+0000

economía

📈 mercados y finanzas

rusia

francia

europa

gazprom

arctic lng 2

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1c/1123687663_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9dbfddc80217e4c1fbf9cebe03b84913.jpg

La semana pasada, TotalEnergies decidió no firmar y no prolongar los contratos de compra del petróleo y los productos derivados de este desde Rusia debido a su operación militar en Ucrania.Además, anunció la suspensión gradual de sus actividades en Rusia y el cese de las inversiones en los proyectos rusos, en particular en Arctic LNG 2.Sin embargo, la empresa admitió que continuará suministrando gas natural licuado ruso a Europa desde la planta de Yamal GNL, en el marco de contratos a largo plazo.El 23 de marzo, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció que los países a los que Moscú considera 'poco amistosos', entre ellos los 27 miembros de la Unión Europea, tendrán que pagar en rublos por el gas y pidió al Banco Central y al Gabinete de Ministros determinar en una semana el procedimiento para realizar esas transacciones.El líder ruso recalcó que su país seguiría cumpliendo con sus contratos a rajatabla, con los volúmenes y los precios establecidos.El precio del gas en el mercado europeo se disparó en los últimos meses, marcando máximos históricos.Actualmente la UE importa el 90% del gas que necesita y Rusia sigue siendo su mayor proveedor con el 40% de los envíos.

francia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📈 mercados y finanzas, rusia, francia, europa, gazprom, arctic lng 2, gas