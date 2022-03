https://mundo.sputniknews.com/20220328/geopolitica-y-combustibles-caros-las-nuevas-plagas-del-turismo-italiano-1123673288.html

Geopolítica y combustibles caros, las nuevas plagas del turismo italiano

ROMA (Sputnik) — En 2022 el sector turístico italiano esperaba poder recuperarse de la crisis pandémica, pero ahora debe hacer frente a las duras consecuencias... 28.03.2022, Sputnik Mundo

El confinamiento y las restricciones de 2020 redujeron el valor adjunto del sector en unos 31.100 millones de euros, respecto al año anterior. En 2021, cuando, después de los rigores del invierno, las autoridades empezaron a levantar con cautela las medidas de prevención por el COVID-19, el turismo se recuperó, pero sin alcanzar los niveles de antes de la pandemia.Los avances de la vacunación masiva y la menor virulencia de la variante ómicron dieron a las empresas turísticas la esperanza de que en 2022 el sector viera la luz al final del túnel después de dos años de pandemia. Sin embargo, de los datos divulgados este domingo por la Asociación Assoturismo Confesercenti emerge que la recuperación del sector aún se hace esperar.Entre enero y marzo de 2022 en Italia fueron registrados 12,1 millones de turistas que reservaron en los hoteles y otras estructuras de alojamiento unos 41 millones de noches, una cifra que podría parecer imponente si no fuese un 28% inferior en comparación al mismo período de 2019.La situación resulta particularmente preocupante en lo relativo a los turistas extranjeros que en el primer trimestre fueron unos 10 millones menos respecto al último año prepandémico. Para los turistas franceses, alemanes y españoles la diferencia ya es mínima, pero para los demás es más que considerable.Turismo, víctima de la geopolítica…En particular, Assoturismo Confesercenti nota una disminución sensible de las reservaciones en los hoteles italianos desde países como Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania o Polonia, pero aún más evidente es la disminución de los flujos turísticos desde Rusia y Ucrania.Los rusos no van a Italia por el cierre del espacio aéreo que fue una de las sanciones impuestas por los países occidentales contra Rusia por la operación militar en Ucrania. A los ucranianos les bloquean las actividades bélicas en su país.Teniendo en cuenta que, según los cálculos de la empresa Global Blue, en 2021 los gastos medios para los turistas rusos en Italia alcanzaban los 1.215 euros per cápita y para los ucranianos 1.088 euros, es fácil imaginar la brecha que su ausencia deja en las cuentas de las empresas italianas.…Y de la gasolina caraAdemás del factor geopolítico, también se siente el impacto del encarecimiento de los combustibles que afecta sobre todo a los turistas internos. En marzo, cuando los precios de gasolina y diésel superaron los 2,20 euros por litro, un 37% de los italianos prefirió ahorrar en viajes y redujo sus desplazamientos en coches. Los efectos de este fenómeno se sintieron en primer lugar en las localidades que se encuentran cerca de grandes ciudades y que los fines de semanas suelen estar repletas de turistas.Al mismo tiempo, parece que las primeras afectadas de la reducción de los flujos turísticos son las ciudades artísticas, como Roma, Florencia o Venecia, donde la presencia de los visitantes cayó en un 39% frente a los tiempos prepandémicos.En las localidades costeras y de montaña la disminución también es bastante marcada, con el 24 y el 21% respectivamente. Frente a estas cifras críticas, la situación parece algo mejor en el sector del turismo agrícola, al cual quedan tan sólo 9 puntos porcentuales para volver al nivel de 2019.Los próximos meses no inspiran mucho optimismo al sector. "Las perspectivas para la Pascua y la primavera tampoco son las mejores, dado que hubo muchas cancelaciones entre abril y mayo. Las facturas y la preocupación por la guerra pueden afectar a los viajeros más que el riesgo de pandemia, que ya da menos miedo", observa Assoturismo.Antes de 2020 el turismo era uno de los pilares de la economía italiana, al asegurar el 13% del PIB y dar trabajo a 3,5 millones de personas. Sin embargo, tras todas las vicisitudes que el sector vivió en los últimos años, hoy necesita ayuda estatal para recuperarse. El problema es que no está claro si, en las condiciones actuales, el Gobierno encontrará los recursos necesarios para prestársela.

